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14октября
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сегодня, 20:46 3

Китайские специалисты собираются инспектировать российские поля

Китайские специалисты собираются инспектировать российские поля
Фото: pixabay.com

Россельхознадзор получил официальное письмо от Главного таможенного управления КНР о намерении провести инспекцию мест выращивания и хранения пшеницы, ячменя, перерабатывающих предприятий-производителей соевого, рапсового, подсолнечного шротов, жмыхов. Работа проводится в рамках соглашения, расширяющего возможности поставок продукции российского производства на китайский рынок.

Уточняется, что инспекция пройдет с 20 по 31 октября. Запланировано посещение предприятий, расположенных в Иркутской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Калининградской, Ростовской областях и республике Башкортостан.

Россельхознадзор проводит работу, направленную на расширение перечня регионов, имеющих право поставлять в Китай сельскохозяйственную продукцию.

Как сообщает Biang.ru, в начале июня 2019 года Россия и Китай подписали новые соглашения, расширяющие возможности поставок российской продукции на китайский рынок. Так, число регионов, которые имеют право на экспорт пшеницы на китайский рынок, увеличилось до семи. Был отменен принцип регионализации при закупках российских соевых бобов, разрешен ввоз из РФ соевого, рапсового, подсолнечного шротов, жмыхов, а также свекловичного жома.

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#Китай #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    45 минут назад

    Короче китайцы скоро нас поглотят полностью.

  • Oldlord

    Oldlord
    16 минут назад

    А наши специалисты инспектировать китайцев будут?

  • Тахографист

    Тахографист
    10 минут назад

    сами засрали, сами инспектируют

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