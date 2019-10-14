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14октября
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На железнодорожном перегоне в Магдагачинском районе опрокинулся укладочный кран (видео)

На железнодорожном перегоне в Магдагачинском районе опрокинулся укладочный кран (видео)

Обновлено: 20:53

В понедельник, 14 октября, на железнодорожном перегоне Тыгда – Дактуй опрокинулась техника. По информации очевидца, снявшего видео на месте происшествия, произошел саморасцеп путейского укладочного крана. Была повреждена опора контактной сети. Движение пассажирских поездов не нарушено.

Как сообщил автор видео, пострадавших нет. Железнодорожник, находившийся на кране в момент опрокидывания, успел спрыгнуть. Мужчина уточнил, что авария произошла после полудня. «Кран опрокинулся и упал, зацепив другой, после чего оба завалились на бок. Хорошо, составитель успел спрыгнуть. Все живы», – прокомментировал очевидец.

«14 октября 2019 года в 06:15 по московскому времени на перегоне Дактуй – Тыгда Забайкальской железной дороги при производстве работ по капитальному ремонту пути произошел сход укладочного и разборочного кранов. В результате происшествия повреждена опора контактной сети. Габарит соседнего пути не нарушен. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. Ситуация не влияет на движение пассажирских поездов. В ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда. Причина схода устанавливается», – прокомментировали в ЗабЖД.

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#происшествия #транспорт

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