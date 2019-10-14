Амурские ученые НИИ сои представили водостойкий сорт «Евгения»

Первый заместитель министра сельского хозяйства России посетил ВНИИ сои в Амурской области. Джамбулат Хатуов в сопровождении губернатора Приамурья Василия Орлова ознакомился с работой и достижениями сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института сои. Ученые представили сорт амурской селекции «Евгения», который устойчив к переувлажнению.

Исследования в области сельского хозяйства в Приамурье начались в 1908 году. Первый сорт сои был выведен в 1930 году. Всероссийский научно-исследовательский институт сои создали в 1968 году на базе Амурской государственной сельскохозяйственной опытной станции. И в советское время, и сейчас ВНИИ сои – это единственный научно-исследовательский институт такого рода в стране, сообщает правительство Амурской области.

«На встрече с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым губернатор Амурской области Василий Орлов проговаривал стратегию и подтвердил статус региона как ведущего в стране по производству этой культуры. И область имеет в этом смысле гигантский потенциал. Фактически половина урожая сои должна убираться на Дальнем Востоке. И надо четко понимать, что для этого надо сделать», – сказал первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Гостям показали музей, где представлена работа по исследованию культуры, а также опытные лаборатории. За 50 лет работы института ученые изучили 5 000 сортов и вывели около 80 сортов сои. На данный момент в государственном реестре селекционных достижений зарегистрировано 38 сортов, выведенных амурскими учеными. В 2019 году активно использовалось 15 сортов амурской селекции. В настоящее время 85 % посевов сои Амурской области занято сортами селекции ВНИИ сои.

Институт ведет активную работу с иностранными учеными. В результате совместной работы в рамках международного сотрудничества с Китайской Народной Республикой создан новый сорт «Китросса». Выведенные в 2019 году новые сорта «Золушка», «Сентябринка», «Статная», отличающиеся высоким содержанием белка и масла, пользуются спросом не только у сельхозпредприятий Приамурья, но и аграриев Алтайского и Приморского краев, Еврейской автономной области и других регионов.

Руководители посетили лабораторию физиологии растений, где им рассказали о перспективном сорте амурской селекции «Евгения». «Сорт хорош тем, что устойчив к переувлажнению. "Евгения" простояла в воде месяц и дала урожайность в 15 центнеров с гектара, при том что все другие сорта погибли. Сейчас в планах продолжать работу по отработке сортов, устойчивых к переувлажнению», – рассказала главный научный сотрудник лаборатории физиологии растений Валентина Синеговская.

Джамбулат Хатуов попросил ученых проанализировать, сколько в процентом соотношении и в каких районах используют семена селекции ВНИИ сои. А также сопровождать аграриев на этапе начала работы с новыми сортами – консультировать по срокам посева и обработки. По мнению заместителя министра сельского хозяйства России, это может дать отличный результат и серьезно повысить урожайность.

Помимо этого, были представлены разработки рецептуры продуктов питания из сои - белковые концентраты, которые могут использоваться для продуктов быстрого приготовления. На ряд разработок уже имеются патенты. Производство продукции может осуществляться не только на крупном, но и мелком предприятии. «Великолепные разработки, их необходимо двигать, чтобы они стали товаром, знакомым и полезным потребителю», – сказал первый замминистра Джамбулат Хатуов.