Тындинский наркодилер получил шесть лет строгого режима

Осужден участник организованной группы, занимавшейся продажей наркотиков по всей Амурской области. В состав преступной организации входили четыре человека. Осужденный мужчина «работал» в Тынде.

Следователи установили, что в состав организованной группы входили жители Ивановского района и Тынды. Организатор уже осужден, он получил 12 лет лишения свободы. Именно он разработал стратегию – где и как приобретать, хранить и перевозить наркотики, как распределять доход от преступной деятельности, а также меры конспирации и безопасности. Каждому соучастнику отводилась своя роль. Один фигурант отвечал за заготовку марихуаны и изготовление из нее гашишного масла в Ивановском районе. Двое других, проживающих в Тынде, курировали сбыт наркотиков в столице БАМа.

«В результате грамотно проведенных сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков оперативно-розыскных мероприятий деятельность данной группы была пресечена. Из незаконного оборота изъято около 230 граммов гашишного масла, а также марихуана», – сообщает управление МВД России по Амурской области.

Тындинский районный суд вынес приговор одному из членов организованной группы. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Отбывать наказание осужденному придется в колонии строго режима. Ранее один из его соучастников получил семь лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении четвертого члена организованной группы находится в суде.