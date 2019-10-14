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14октября
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Самый замечательнейший: какие ошибки совершают чаще всего на ЕГЭ

Самый замечательнейший: какие ошибки совершают чаще всего на ЕГЭ
Фото: https://www.instagram.com/li.language/

ЕГЭ по русскому языку считается одним из самых сложных экзаменов. В Сети появились самые распространенные ошибки на ЕГЭ за 2019 год.

Самой распространенной ошибкой оказалось неправильное написание окончаний глаголов. К такому выводу пришли в Федеральном институте педагогических измерений.

Чаще всего выпускники ошибались в «личных окончаниях глаголов и суффиксов причастий», сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные статистики ЕГЭ 2019 года. В качестве примера специалисты привели слово «тащАщий». Школьники проверяли спряжение по глаголу «таскать», а не «тащить».

На втором месте по шкале сложности оказались задания с суффиксами и приставками. Их правильно пишут только 58 % сдающих экзамен по русскому языку. Подобные ошибки специалисты объясняют путаницей в частях речи.

Правописание одной и двух букв «н» тоже является непростой задачей на ЕГЭ. Справляются с таким заданием порядка 65 % выпускников. На четвертом месте расположились грамматические ошибки. В частности, в работах учащихся можно найти такие фразы, как «более лучший» или «самый замечательнейший».

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#школа

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