Самый замечательнейший: какие ошибки совершают чаще всего на ЕГЭ

ЕГЭ по русскому языку считается одним из самых сложных экзаменов. В Сети появились самые распространенные ошибки на ЕГЭ за 2019 год.

Самой распространенной ошибкой оказалось неправильное написание окончаний глаголов. К такому выводу пришли в Федеральном институте педагогических измерений.

Чаще всего выпускники ошибались в «личных окончаниях глаголов и суффиксов причастий», сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные статистики ЕГЭ 2019 года. В качестве примера специалисты привели слово «тащАщий». Школьники проверяли спряжение по глаголу «таскать», а не «тащить».

На втором месте по шкале сложности оказались задания с суффиксами и приставками. Их правильно пишут только 58 % сдающих экзамен по русскому языку. Подобные ошибки специалисты объясняют путаницей в частях речи.

Правописание одной и двух букв «н» тоже является непростой задачей на ЕГЭ. Справляются с таким заданием порядка 65 % выпускников. На четвертом месте расположились грамматические ошибки. В частности, в работах учащихся можно найти такие фразы, как «более лучший» или «самый замечательнейший».