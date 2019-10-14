Амурская область оказалась среди аутсайдеров рейтинга по вводу жилья в России

Амурская область заняла 79 место из 85-ти в рейтинге регионов России по вводу жилья. Хуже, чем в Амурской области, дела со строительством новых домов обстоят только в Забайкалье, ЕАО, на Камчатке, в Мурманской и Магаданской областях и на Чукотке.

В последние годы в России ежегодно вводится более 75 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. По итогам первого полугодия 2019 года ввод жилья вырос по сравнению с январем-июнем предыдущего года на 3,7 % и составил 30,1 миллиона квадратных метров. В пересчете на одного жителя в России ежегодно вводится около 0,52 квадратных метра жилья. Рейтинг РИА Новости сравнил регионы России по объемам сдачи жилья в эксплуатацию.

В тройке лидеров – Ленинградская, Московская и Тюменская области. Приморский край занимает 72 место, а Хабаровский – 78. Амурская область оказалась на 79 месте.

Ввод жилья в пересчете на одного жителя за период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Приамурье составил 0, 209 квадратного метра на человека. При том, что в регионах-лидерах этот показатель превышает 1,2 квадратного метра. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Амурской области – 25,3 квадратного метра.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области снизились темпы ввода жилья в эксплуатацию В 2018 году на территории региона сдали в эксплуатацию 2 768 квартир. Общая площадь жилья, построенного и введенного в эксплуатацию, составила 156,2 тысячи квадратных метров. Это меньше, чем в 2017 году (181,6 тысячи квадратных метров).