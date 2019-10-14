В Приамурье орудуют лже-сотрудники областного Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает о продолжающихся случаях мошенничества. Злоумышленники, уведомляют предпринимателей о проведении проверки и требуют перечислить 2 000-3 000 рублей на банковскую карту за то, чтобы проверка была проведена формально.

Мошенники звонят с телефонного номера: 8 966-278-89-85, возможно, и с иных номеров. Неустановленные лица представляются сотрудниками территориального отдела амурского управления Роспотребнадзора в Белогорске и Райчихинске, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах.

Управление амурского Роспотребнадзора сообщает, что реализация полномочий по проведению проверок, а также иных функций осуществляется строго в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и нормативных актов Роспотребнадзора. Ведомство напоминает, что необходимо спрашивать ФИО и должность обратившегося «специалиста», а затем уточнить полученную информацию в управлении Роспотребнадзора. Туда же, а также в полицию необходимо незамедлительно сообщать о случаях обмана.

Контактные телефоны управления Роспотребнадзора по Амурской области: 8 (4162) 20-20-20 (горячая линия), 8 4162-52-56-29 (круглосуточный номер телефона оперативного дежурного).