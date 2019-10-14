Спрос может превысить предложение: к чему приведет ипотека под 2 % (видео)

«Многие в ожидании чуда» – говорят благовещенцы об ипотеке под 2%. Законопроект для дальневосточников сейчас на согласовании в правительстве России, до 15 декабря кабинет министров должен внести поправки. А пока амурчане, надеясь, что попадут в программу, откладывают покупку жилья.

Кто именно нуждается в льготной ипотеке, какие прогнозы делают эксперты, узнал корреспондент Альфа ТВ.

Ипотекой хотела бы воспользоваться молодая семья Линкевичей. Глава семьи 25-летний Виктор рассказал, что пока с женой и маленьким сыном им приходится жить у родителей. И хотя это просторная трехкомнатная квартира, молодой семье хочется приобрести свое жилье. Благовещенцы подсчитали, что по нынешним расценкам им придется платить за ипотеку 30 тысяч ежемесячно. Если попадут в льготную программу, платить будут на треть меньше. Эту сумму они смогут потянуть на двоих.

Другая благовещенская семья – Тихоновых – мечтает на льготную ипотеку построить свой дом. Многодетная мама Юлия признается, что до объявления программы они с мужем не задумывались о строительстве. А учитывая, что семья планирует с годами еще пополнение, просторный дом им просто необходим.

Эксперты отмечают, что сейчас на рынке недвижимости в Приамурье наблюдается отложенный спрос. Амурчане активно интересуются предложениями, но откладывают покупку жилья, пока законопроект не вступил в силу.

По мнению директора амурского филиала федерального агенства недвижимости в Благовещенске Андрея Лугового, может случиться так, что со вступлением в силу льготной ипотеки цены на недвижимость возрастут, а спрос превысит предложение. Подробности в материале Альфа ТВ.

Как сообщало Амур.инфо, участниками ипотеки под 2 % могут стать некоторые категории дальневосточников. Это молодые семьи, состоящие в браке не менее одного года, возраст супругов не должен превышать 36 лет. При этом хотя бы у одного из супругов должна быть прописка в любом регионе Дальнего Востока. Взять ипотеку смогут и получатели дальневосточного гектара. Размер кредита – не более 6 миллионов рублей, а срок – не более 20 лет.

Чтобы получить льготный кредит, нужно обратиться в один из банков-участников программы. Список финансовых организаций находится на стадии формирования и будет опубликован после принятия постановления правительства Российской Федерации, утверждающего правила предоставления субсидии.