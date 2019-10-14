Спрос может превысить предложение: к чему приведет ипотека под 2 % (видео)

«Многие в ожидании чуда» – говорят благовещенцы об ипотеке под 2%. Законопроект для дальневосточников сейчас на согласовании в правительстве России, до 15 декабря кабинет министров должен внести необходимые в него поправки. А пока амурчане затаили дыхание, надеются, что попадут в программу и откладывают покупку жилья. Кто именно нуждается в льготной ипотеке, какие прогнозы делают эксперты, узнал корреспондент Альфа ТВ.

Ипотекой хотела бы воспользоваться молодая семья Линкевичей. Глава семьи 25-летний Виктор рассказал, что пока с женой и маленьким сыном им приходится жить в доме у родителей. И хотя это просторная трехкомнатная квартира, молодой семье хочется приобрести свое жилье. Благовещенцы подсчитали, что по нынешним расценкам им придется платить за ипотеку 30 тысяч ежемесячно. Если попадут в льготную программу, платить будут на треть меньше. Эту сумму они смогут потянуть на двоих.

Другая благовещенская семья Тихоновых мечтает на льготную ипотеку построить свой дом. Многодетная мама Юлия признается, что до объявления программы с мужем не задумывались о строительстве. А учитывая то, что семья планирует с годами еще пополнение, свой просторный дом им просто необходим.

Эксперты отмечают, что сейчас на рынке недвижимости в Приамурье наблюдается «отложенный спрос». Амурчане активно интересуются предложениями, но откладывают покупку жилья, пока законопроект не вступил в силу.

По мнению директора амурского филиала федерального агенства недвижимости в Благовещенске Андрея Лугового, может случиться так, что со вступлением в силу льготной ипотеки цены на недвижимость возрастут, а спрос превысит предложение. Подробности в материале Альфа ТВ.