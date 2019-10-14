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14октября
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Скупщики билетов наживаются на единственном концерте Пугачевой в Минске

Скупщики билетов наживаются на единственном концерте Пугачевой в Минске
Фото: instagram.com/alla_orfey/?hl=ru

В Минске скупили все билеты на концерт Примадонны, который состоится 2 ноября. Организаторы уверяют, что перекупки билетов быть не может, однако стало известно, что кто-то все же выкупил часть билетов и предлагает их дороже.

Около двух недель остается до самого последнего, как говорят организаторы, концерта Примадонны. Шоу P.S., анонсированное еще в июне, пройдет в 15-тысячном спорткомплексе «Минск-Арена» 2 ноября. Пугачева приедет в столицу Белоруссии на поезде – в личном вагоне, поселится в одной из лучших гостиниц.

«Никакого громкого приема мы не готовим. Если у нее будет желание посетить какие-то места после концерта, устроим», – рассказал StarHit один из организаторов концерта.

Билеты на шоу были раскуплены за два месяца до концерта. По сравнению с ценами на московский юбилейный концерт они были значительно ниже: от 2 до 15,5 тысячи рублей. Быстрее всего закончились дешевые билеты.

Устроители минского мероприятия с гордостью признавались, что у них нет перекупщиков, все распространяется честным образом – беспредел просто невозможен. Зато перекупщики есть в России. В начале года, еще под московский концерт, они создали сайт, посвященный Алле Пугачевой, очень напоминающий официальный. В данный момент на нем можно приобрести билеты в партер и на один из ближайших к сцене секторов белорусского спорткомплекса, которые уже давно недоступны у официальных распространителей. Правда, цены уже более привычные для Москвы: первый ряд – 150 тысяч рублей, десятый – 37 тысяч, вместо когда-то установленных девяти. Всего за продажу билетов перекупщик планирует выручить несколько миллионов рублей.

Концерт в Минске станет вторым по счету после прерывания карьеры Аллы Пугачевой. Первый концерт прошел в Кремле 17 апреля. Шоу оставило крайне противоречивые впечатления у зрителей. Зрители отметили грамотно построенную драматургию и красивую художественную форму, однако многим представление запомнилось негативными моментами и скандалами.

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#концерты #шоу-бизнес

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