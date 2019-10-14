Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:25 0

Факт ножевого ранения школьника в Благовещенске проверяет прокуратура

Факт ножевого ранения школьника в Благовещенске проверяет прокуратура
Фото: ruinformer.com

После происшествия в благовещенской школе № 2, когда один из учащихся ударил другого ножом, прокуратура Амурской области организовала проверку. Проверять будут факт случившегося, а также работу органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

«Прокуратурой области из ежедневного мониторинга информации о зарегистрированных происшествиях и преступлениях в области установлено, что из Амурской областной детской клинической больницы в МО МВД "Благовещенский" поступило сообщение о доставлении 11.10.2019 учащегося одной из школ Благовещенска с ножевым ранением левого плеча, которое причинено учащимся этой же школы. Оба школьника 2006 года рождения. По данной информации прокуратурой области организована и проводится проверка, в том числе на предмет полноты принимаемых превентивных мер уполномоченными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – сообщили в областной прокуратуре.

Проведение проверки поручено прокурору города. Ход и результат проверки взяты прокурором области на контроль.

Как сообщалось ранее, 11 октября в благовещенской школе № 2 ранили 13-летнего подростка. Между учениками 7-го класса произошел конфликт, в ходе которого один из них применил перочинный нож. Раненого школьника увезли в больницу. В амурском УМВД сразу организовали проверку.

Просмотров всего: 604

#дети #происшествия

распечатать


Происшествия

Тындинский наркодилер получил шесть лет строгого режима
Происшествия

В Приамурье орудуют лже-сотрудники областного Роспотребнадзора

Происшествия 1

В Приамурье при столкновении машин погибли люди (фото)
В России и мире

В России успешно прошла операция девочки из США с родимым пятном на все лицо
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь