Факт ножевого ранения школьника в Благовещенске проверяет прокуратура

«Прокуратурой области из ежедневного мониторинга информации о зарегистрированных происшествиях и преступлениях в области установлено, что из Амурской областной детской клинической больницы в МО МВД "Благовещенский" поступило сообщение о доставлении 11.10.2019 учащегося одной из школ Благовещенска с ножевым ранением левого плеча, которое причинено учащимся этой же школы. Оба школьника 2006 года рождения. По данной информации прокуратурой области организована и проводится проверка, в том числе на предмет полноты принимаемых превентивных мер уполномоченными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – сообщили в областной прокуратуре.

Проведение проверки поручено прокурору города. Ход и результат проверки взяты прокурором области на контроль.

Как сообщалось ранее, 11 октября в благовещенской школе № 2 ранили 13-летнего подростка. Между учениками 7-го класса произошел конфликт, в ходе которого один из них применил перочинный нож. Раненого школьника увезли в больницу. В амурском УМВД сразу организовали проверку.