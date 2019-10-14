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14октября
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сегодня, 17:22 0

Амурчане еще не начали болеть гриппом

Амурчане еще не начали болеть гриппом
Фото: pixabay.com

По данным федерального Амурского санэпиднадзора, эпидемиологическая остановка в Амурской области стабильная. Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями ниже недельного эпидемического порога на 44,4 %. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа нет.

Из числа заболевших ОРВИ более 70 % по-прежнему приходится на детей до 17 лет. Среди них наибольший удельный вес составляют детсадовцы и школьники. Среди взрослых циркулируют вирусы не гриппозной этиологии (адено -, РС-вирусы, парагриппа). Лабораторно подтвержденных случаев гриппа не зарегистрировано.

Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями находится на среднемноголетнем уровне. При этом в октябре-ноябре наряду с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ традиционно увеличивается количество заболевших внебольничной пневмонией – прежде всего среди детей. Специалисты Роспотребнадзора напоминают о соблюдении основных мер профилактики. Детям с симптомами инфекционных заболеваний лучше остаться дома и обратиться к врачу.

В условиях сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями управление Роспотребнадзора по Амурской области проводит кампанию #простудаstop. Памятка о том, как защититься от гриппа и ОРВИ, опубликована на сайте ведомства.

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#здоровье

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