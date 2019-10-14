В Приамурье при столкновении машин погибли люди (фото)

14 октября около 13:00 в Магдагачинском районе Амурской области произошло серьезное ДТП. Последствия аварии позволяют оценить фотографии, которые появились в социальных сетях.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по региону, известно, что столкнулись два транспортных средства. По предварительным данным, есть погибшие. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Фото: instagram.com/blag_dtp