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14октября
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сегодня, 17:15 0

В Приамурье при столкновении машин погибли люди (фото)

В Приамурье при столкновении машин погибли люди (фото)

14 октября около 13:00 в Магдагачинском районе Амурской области произошло серьезное ДТП. Последствия аварии позволяют оценить фотографии, которые появились в социальных сетях.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по региону, известно, что столкнулись два транспортных средства. По предварительным данным, есть погибшие. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Фото: instagram.com/blag_dtp

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#ДТП #происшествия #транспорт

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