В Приамурье при столкновении машин погибли люди (фото)
14 октября около 13:00 в Магдагачинском районе Амурской области произошло серьезное ДТП. Последствия аварии позволяют оценить фотографии, которые появились в социальных сетях.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по региону, известно, что столкнулись два транспортных средства. По предварительным данным, есть погибшие. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Фото: instagram.com/blag_dtp
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