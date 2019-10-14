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14октября
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сегодня, 17:06 0

Корпус восстановительного поезда станции Ерофей Павлович обошелся в 200 миллионов рублей

На Забайкальской железной дороге был сдан в эксплуатацию служебно-бытовой корпус восстановительного поезда станции Ерофей Павлович. Вложения ОАО «РЖД» в строительство объекта составили более 200 миллионов рублей.

В новом двухэтажном здании разместились цех для ремонта и обслуживания подвижного состава и оборудования, класс технической учебы, а также бытовые помещения для работников. На примыкающей к зданию территории уложено два железнодорожных пути: к ремонтному цеху и для стоянки вагонов восстановительного поезда.

Восстановительные поезда предназначены для ликвидации последствий сходов с рельсов подвижного состава, а также для участия в работах по ремонту железнодорожной инфраструктуры, поврежденной в результате чрезвычайных происшествий техногенного или природного характера, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

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#транспорт #финансы

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