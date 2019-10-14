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14октября
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сегодня, 17:03 0

В России успешно прошла операция девочки из США с родимым пятном на все лицо

В России успешно прошла операция девочки из США с родимым пятном на все лицо
Фото: https://www.instagram.com/luna.love.hope/?utm_source=ig_embed

Луна Феннер вместе с мамой приехала в Краснодар из США с опасной патологией – родимым пятном на все лицо. Девочке провели первую операцию, которая прошла успешно. Впереди еще несколько вмешательств.

Сейчас малышка готовится к следующему этапу лечения. Мама девочки рассказала, как им живется в России. «Уже через десять минут она пришла в себя, начала смеяться и играть. Через два часа после операции мы уже поехали домой. И ей даже не потребовались потом обезболивающие», – рассказала RT мама Луны.

Первая операция прошла в октябре, вторая пройдет в ноябре. Сроки могут сдвинуться, если кожа девочки не придет в норму.

«Всего может потребоваться от шести до восьми операций, все лечение займет от года до полутора. У нас пока есть деньги на две операции – удалось собрать около 50 тысяч долларов. Да, это дорого, но не настолько, как в Америке», – цитирует маму Луны «360».

По словам Кэрол Феннер, краснодарская клиника помогла не только с лечением маленькой пациентки, но врачи также сняли для семьи квартиру. Теперь мама с дочкой могут спокойно проходить постоперационный период в русском городе. Американки уже привыкают к холодному российскому климату, но Кэрол призналась, что ей не хватает в Краснодаре бразильского кофе.

«Но я не жалуюсь, мы тут с определенной целью, и какие-то неудобства совершенно не важны», – заверила она.

Мама Луны добавила, что скучает по мужу, который остался в США. В начале 2020 года в Россию может прилететь бабушка малышки, но все будет зависеть от стоимости билетов.

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#дети #здоровье

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