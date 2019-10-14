Новым министром спорта Амурской области может стать Дмитрий Кутека

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Журналист Амур.инфо связался по телефону с Дмитрием Кутекой. Он воздержался от комментариев. Без комментариев оставил информацию и министр по физической культуре и спорту Амурской области Юрий Кретов. Оба собеседника не опровергли сведения о возможных кадровых изменениях.

Дмитрий Кутека родился в 1982 году в поселке Екатеринославка. В 2005 году окончил Благовещенский государственный педагогический университет по специальности «учитель истории». С 2011 по 2014 год являлся начальником управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Благовещенска. В 2015 году Кутека был назначен начальником управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска.