Амурские депутаты от ЛДПР бойкотировали голосование за законопроекты

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Представители амурского отделения ЛДПР Законодательного собрания Амурской области не стали принимать участие в заочном голосовании по проектам двух федеральных законов. Депутаты недовольны формой голосования. Они считают, что в случае удаленного голосования народные избранники не могут обсудить, внести предложения и поправки к проектам, а значит, доработать закон.

Ранее депутаты областного законодательного собрания утвердили изменения в регламенте работы органа, согласно которым голосовать за некоторые законопроекты они могут заочно, не выходя из дома. 10 октября в такой форме состоялось голосование по проектам федеральных законов «О внесении изменения в статью 48 части 1 Налогового кодекса РФ» и «О внесении изменений в статью 5 ФЗ "О Государственной автоматизированной информационной системе ЭРА-ГЛОНАСС"».

«(...)Депутатам надо было скачать лист голосования, поставить соответствующую отметку, свою подпись и отправить обратно по электронной почте. (...) Депутаты фракции ЛДПР приняли решение не участвовать в этом "голосовании". (...) Мы против самой формы заочного голосования. Обсуждать вопросы, присутствуя на заседании, в диалоге находя общее решение, – основная работа депутата. В ходе дискуссии обычно появляется ряд сопутствующих вопросов, появляются предложения и поправки к рассматриваемым законопроектам. Мы все понимаем, что представителям "парламентского большинства" не нравятся наши неудобные вопросы, комментарии и выступления в присутствии приглашенных и СМИ. (…) Считаю, что подобная форма работы нарушает принципы демократии и гласности. Кроме того, это неуважение к людям, которые доверили им право представлять свои интересы в парламенте», – прокомментировала руководитель фракции ЛДПР Ольга Петайчук.

Норма о заочном голосовании была введена в регламент амурского заксобрания 30 мая этого года. На него могут выноситься только определенные вопросы.

«Вопросы, включенные в данный перечень, требуют однозначного решения, ограничены по времени его принятия и не подразумевают внесения поправок. Проекты федеральных законов, законодательные инициативы и обращения законодательных (представительных органов) госвласти субъектов РФ требуют лишь концептуального одобрения. Выражения мнения депутатов о необходимости дальнейшей работы федерального законодателя над изложенной проблемой или вопросом, внесение изменений, поправок или дополнений на данном этапе законотворческого процесса законодательством не предусмотрено. Кроме того, в случае если мнения разделились, следует считать, что мнение органов госвласти субъекта не выражено. В связи с установленными регламентом периодичностью проведения очередных заседаний, сроков созыва внеочередных заседаний законодательное собрание не всегда могло уложиться в установленные крайние сроки выражения мнения по проектам федеральных законов», – сообщил председатель Законодательного собрания Амурской области Вячеслав Логинов.

По его информации, созывать внеочередное очное заседание депутаты решили нецелесообразным, влекущим неэффективное расходование бюджетных денег.

Вячеслав Юрьевич считает, что решение о том, принимать участие в заочном голосовании или нет, зависит от степени ответственности депутата по отношению к своим непосредственным обязанностям.

Между тем представители амурского регионального отделения партии ЛДПР выступают против заочного голосования. «ЛДПР будет бороться за то, чтобы областной парламент работал как положено, в интересах жителей, а не для комфорта некоторых депутатов определенной партии», – сообщает пресс-служба Амурского РО ЛДПР.