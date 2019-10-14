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сегодня, 15:47 0

Альфа ТВ показывает телевизионную кухню 2000-х (видео)

Альфа ТВ показывает телевизионную кухню 2000-х (видео)

Телевизионная кухня – самое интересное из того, что хочется знать о жизни любой редакции. На съемках нередко случаются комичные ситуации, особенно когда работают новички. Однако многое остается за кадром итогового эфира. Корреспондент Альфа ТВ нашел видео, которое зрители видели лишь один раз и то по особому поводу.

Это ролик из выпуска итоговой аналитической программы «Смотритель» на «Альфа-канале». Его показали в феврале 2004 года в честь 3-летия телекомпании. На видео кадры нескольких программ – «АРТ-видео», «Город» и «Альфа-новости», снятые в 90-е и 2000-е. В объективе еще молодые, малоопытные ведущие и корреспонденты, которых сегодня ценят за профессионализм.

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#история #СМИ #юмор

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