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14октября
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В Амурской области заработало мобильное приложение для поиска пропавших детей

В Амурской области заработало мобильное приложение для поиска пропавших детей

С начала 2019 года в Амурской области пропадали 44 ребенка. 43 из них нашли живыми, один подросток погиб – утонул. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Васиховская. На днях волонтеры-поисковики провели социальный эксперимент – уговаривали оставшихся без присмотра родителей детей пойти с ними. Из 5 детей-участников согласились трое.

«Мы провели эксперимент, в первую очередь, чтобы донести до родителей, что нужно разговаривать со своими детьми. Нужно знать, какими маршрутам дети ходят, с кем общаются в социальных сетях, полностью отслеживать эти моменты. Потому что ребенка могут увести не просто с улицы, но и с социальных сетей», – поясняет руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Васиховская.

Чтобы оперативнее распространять информацию о потерянном ребенке среди наибольшего количества людей, в области заработало мобильное приложение «Оберег». Его можно бесплатно скачать в Google Play и App Store.

Подробнее о том, что это за приложение и как оно работает, можно узнать, посмотрев программу.

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#дети #криминал #Простые вопросы

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