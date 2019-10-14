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14октября
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сегодня, 15:17 0

Таксист увез уснувшего мужчину на другой конец страны и выставил огромный счет

Таксист увез уснувшего мужчину на другой конец страны и выставил огромный счет
Фото: noelsch с сайта Pixabay

Диджей Plastician (Крис Рид) сел в такси после работы и уснул. Водителю он сказал точный адрес, но тот его перепутал и увез британца на другой конец страны.

Свой заказ мужчина сделал в приложении по заказу такси.

«Всю эту неделю разбираюсь с такси Uber. Не пойму, как так вышло: пока я дремал и думал, что еду из лондонского района Фулхэм в город Кройдон, водитель отвез меня в другой конец Великобритании. Я проснулся в Мидлендсе! При этом таксист ни слова мне не сказал. Мы ехали пять с половиной часов по удвоенному тарифу», – написал молодой человек у себя в Twitter.

Когда таксист разбудил Криса, он выставил ему счет на 1 453 фунта стерлингов (117 тысяч рублей). Пассажир позвонил в колл-центр Uber, где ему подтвердили: адрес при заказе был введен корректно. «Теперь они все отрицают. Однако у них нет доказательств, что я вводил тот адрес, по которому меня везли. Да я никогда в жизни не бывал в том районе», – возмутился британец.

«Не садись пьяным за руль и к таксистам Uber. Такое может произойти с каждым. Даже если мне и придется оплатить эту нелепую поездку, я надеюсь, что окружающие извлекут из этого урок», – сделал вывод диджей.

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#жизнь #происшествия #транспорт

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