Таксист увез уснувшего мужчину на другой конец страны и выставил огромный счет

Диджей Plastician (Крис Рид) сел в такси после работы и уснул. Водителю он сказал точный адрес, но тот его перепутал и увез британца на другой конец страны.

Свой заказ мужчина сделал в приложении по заказу такси.

«Всю эту неделю разбираюсь с такси Uber. Не пойму, как так вышло: пока я дремал и думал, что еду из лондонского района Фулхэм в город Кройдон, водитель отвез меня в другой конец Великобритании. Я проснулся в Мидлендсе! При этом таксист ни слова мне не сказал. Мы ехали пять с половиной часов по удвоенному тарифу», – написал молодой человек у себя в Twitter.

Когда таксист разбудил Криса, он выставил ему счет на 1 453 фунта стерлингов (117 тысяч рублей). Пассажир позвонил в колл-центр Uber, где ему подтвердили: адрес при заказе был введен корректно. «Теперь они все отрицают. Однако у них нет доказательств, что я вводил тот адрес, по которому меня везли. Да я никогда в жизни не бывал в том районе», – возмутился британец.

«Не садись пьяным за руль и к таксистам Uber. Такое может произойти с каждым. Даже если мне и придется оплатить эту нелепую поездку, я надеюсь, что окружающие извлекут из этого урок», – сделал вывод диджей.