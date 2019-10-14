Некоторые регионы ДФО срывают графики работ в рамках «Единой субсидии»

Александр Козлов провел рабочее видеоселекторное совещание с дальневосточными регионами, посвященное строительству, ремонту и модернизации соцобъектов по планам социального развития центров экономического роста («Единая субсидия»). Регионы отчитались о выполнении работ по итогам 9 месяцев 2019 года. Оказалось, что не все укладываются в график.

«Для Минвостокразвития России "Единая субсидия" в контексте социального развития ДФО – одно из основных направлений работы. Контроль регионов ведется еженедельно, плюс на объектах установлена фото- и видеофиксация, чтобы в любой момент можно было увидеть, как идут работы и идут ли вообще. Главная задача Минвостокразвития, чтобы все обещанные по субсидии школы, больницы, дороги, скорые помощи и даже спортивные площадки появились вовремя! Потому что их ждут люди. Сегодня подведем промежуточные итоги 2019 года, и хочу услышать, как регионы будут наверстывать свои отклонения от планов», – прокомментировал глава Минвостокразвития России Александр Козлов.

В этом году регионы получили 39,1 миллиарда рублей. К концу года должны быть завершены работы по 213 мероприятиям. На сегодняшний день опасения вызывают 35, по ним идет срыв плана-графика.

«Зачастую не успевают отыгрывать контракты, подводят подрядчики, не успевают вовремя сдаваться объекты. Например, по итогам 9 месяцев 2019 года по 35 объектам уже идет срыв сдачи, но регионы обещают наверстать упущенное к декабрю. Всего в этом году в эксплуатацию введут больше 200 объектов», – прокомментировал советник Министра РФ Максим Фарафонтов.

В регионы, где возникли отклонения по плану, в ближайшее время отправится комиссия Минвостокразвития. Специалисты предметно будут разбираться на месте, почему возникло отставание и как его наверстать, чтобы успеть реализовать мероприятие до конца года. Первые два региона — это Забайкальский и Хабаровский края. Следующие — Еврейская автономная область и Республика Бурятия.

Всего до 2021 года в 11 регионах Дальнего Востока построят, отремонтируют и модернизируют больше 700 социальных объектов. На это из федерального бюджета выделено 95,7 миллиардов рублей. Контролирует использование денег и исполнение сроков по работам Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

На Дальнем Востоке построят 19 больниц, 51 ФАП, 22 школы, 27 спортивных и 20 культурных объектов; реконструируют 262 объекта, из которых 30 медицинских, 105 образовательных и 25 жилищно-коммунальных; для 112 больниц и 75 училищ закупят новое оборудование, приобретут 1040 квартир для учителей, врачей, сотрудников судоверфи «Звезда», 146 единиц автотранспорта: автобусы, трамваи, скорые помощи.

Конкретно Амурской области выделено 6,5 миллиарда рублей. Уже построена и открыта пристройка к детскому саду на 120 мест в городе Свободный, до конца года в этом городе ещё завершат работы по капитальному ремонту здания школы № 2, инфекционного и травматологического отделения больницы, городской поликлиники, пришкольных территорий трёх школ, завершится реконструкция районной котельной и сетей водоснабжения и водоотведения. В Благовещенске на федеральные деньги модернизировали материально-техническую базу политехнического колледжа, а в ноябре 2019 года закончатся работы по берегоукреплению и реконструкции двух участков набережной реки Амур. Все остальные социальные мероприятия пройдут в следующем году.

Число объектов в регионах иногда меняется, потому что добавляются новые. Перечень социальных объектов утверждают только на заседании Правительственной подкомиссии под председательством вице-премьера РФ Юрия Трутнева. Подкомиссии обычно проходят раз в три месяца. Самостоятельно регионы не могут ничего менять в своих планах, пишет «Яндекс.Дзен».