Амурчане стали виновниками лесных пожаров в Шимановском лесничестве

В Амурской области с 10 октября действует особый противопожарный режим. Во время него увеличиваются штрафы за несоблюдение противопожарных правил.

С начала пожароопасного сезона сотрудниками государственного пожарного надзора выявлено 56 виновников палов сухой травы и пожаров. Составлено 56 протоколов об административных правонарушениях.

Лесными инспекторами выявлены 2 виновника лесных пожаров на территории Шимановского лесничества (ущерб лесному фонду не причинен). Кроме того, возбуждено 4 уголовных дела в отношении неустановленных лиц по фактам возникновения лесных пожаров.

По трем фактам лесных пожаров возбуждены дела об административных правонарушениях, вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Общая сумма штрафов – 15 000 рублей. Они были оплачены добровольно.

Один виновник лесного пожара после получения претензии также добровольно оплатил затраты на тушение в сумме 93 686,56 рубля.

По двум виновникам лесных пожаров поданы исковые заявления в суд на принудительное взыскание. Решение суда вынесено, и затраты на тушение пожаров взысканы в полном объеме в размере 93 547,92 рубля, сообщается в Инстаграме министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.