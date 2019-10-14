В Белогорске загорелся балкон на первом этаже пятиэтажки

За минувшие сутки в Амурской области пожарным пришлось бороться с палами и техногенными пожарами. В Белогорске тушили пламя, разгоревшееся на балконе пятиэтажки. В Свободном пожарные выезжали сначала на тушение сена, а потом боролись с огнем в неэксплуатируемом здании.

Сразу после полуночи 13 октября пожарные помчались в Тамбовку, где горел нежилой дом. Пламя потушили за 10 минут. Дом отстояли, но огонь успел повредить веранду.

Утром 13 октября поступило сообщение о пожаре в Тынде. На улице Иркутская горело бесхозное строение. Огнеборцы городской пожарно-спасательной части № 3 ликвидировали открытое горение, пострадавших нет.

Днем в Белогорске на улице Транспортная задымился балкон, расположенный на первом этаже пятиэтажного дома. Семь огнеборцев городской пожарно-спасательной части № 4 оперативно потушили горевшие вещи. Пострадавших нет.

Вечером того же дня поступило сообщение о пожаре в Свободном по улице Прямой. Там загорелся рулон сена на приусадебном участке. С огнем боролись шесть человек с помощью двух единиц техники. Через пять минут после прибытия открытое горение было ликвидировано, пострадавших нет.

Позже в Свободном произошел еще один пожар – на улице Карла Маркса загорелось неэксплуатируемое строение. В результате пожара строение повреждено огнем изнутри по всей площади. При этом никто не пострадал. Причины и виновники пожаров устанавливаются.

За минувшие сутки пожарные Приамурья восемь раз привлекались на тушение палов. Сухая трава горела в Свободненском, Белогорском и Благовещенском районах, в Завитинске, Благовещенске, Шимановске и Прогрессе. Всего в тушении были задействованы 35 человек личного состава и девять единиц техники, сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области.