Пользователи Сети рассказали приметы скорых разводов

Посетители сайта Reddit рассказали о приметах, которые обозначили скорый развод. Новость о верных признаках скорого развода стал вирусным и набрал более 53 тысяч комментариев.

Многие признавались, что после свадьбы их партнер менялся до неузнаваемости. По словам SHEnanigans0312, муж дал ей пощечину без видимых причин, хотя до этого ни разу не позволял себе физического насилия. Он объяснил, что просто шутил, но затем подобные случаи участились, и жена подала на развод.

Пользовательница Atlienk поделилась историей о том, как муж ее подруги сразу после свадьбы стал требовать от нее выполнять всю работу по дому, хотя прежде был не против того, что она много времени проводит в офисе и двигается по карьерной лестнице.

Юзер Fukenhimer понял, что женился не на той девушке, во время медового месяца. Fukenhimer утверждал, что жена постоянно винила его в своих проблемах: в том, что она забыла зонтик или не нанесла на кожу солнцезащитный крем.

Жена пользователя Hevaly_armed_proto после бракосочетания начала сильно ревновать мужа, приняв СМС, которые он отправлял матери, за сообщения любовнице. Юзер понял, что с такой девушкой построить семью у него не получится.

Некоторые супруги не могли поддержать своих партнеров после свадьбы. Например, муж Ersul010762 заявил, что попытка суицида сына его жены помешала ему отпраздновать день рождения бывшей.

Marguerite_lavache осознала, что вышла не за того человека, когда проснулась на утро после свадьбы и подумала о разводе, переводит «Лента.ру».