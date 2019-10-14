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В Тынде прошел митинг против ухудшения жизни граждан (фото)

В Тынде прошел митинг против ухудшения жизни граждан (фото)

13 октября в Тынде на площади 25-летия БАМа прошел митинг против ухудшения жизни граждан. Ранее акцию согласовали в администрации города.

На площадь пришли чуть более 50 тындинцев. Перед собравшимися выступили депутаты городской думы Юрий Шаталов, Андрей Трещук и другие.

Свою акцию протеста организаторы связывают с увольнением нескольких директоров муниципальных предприятий и учреждений, а также с действиями администрации города, пишет газета «БАМ». На площади были развернуты плакаты «Наш директор – Плотников», «ГорЭТС не сдается и не продается», «Не дадим разрушить предприятие» и другие. Устроители зачитали резолюцию участников митинга, которая в ближайшее время будет направлена в органы власти.

За общественным порядком на площади следили сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Тындинский».

ИА «Амур.инфо» обратилось в пресс-службу администрации Тынды, но в мэрии воздержались от комментария.

Фото: gazeta-bam.ru

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Комментарии
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  • Дреков

    Дреков
    2 минуты назад

    в Тынде не боятся народа-это в Благе все места всегда заняты фэйками

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