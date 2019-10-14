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14октября
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сегодня, 14:33 1

В России разведенных родителей могут обязать оплачивать ребенку жилье

В России разведенных родителей могут обязать оплачивать ребенку жилье
Фото: pixabay.com

Тех родителей, которые после развода начинают жить отдельно от детей, могут привлечь к дополнительным обязательствам, связанным с обеспечением ребенка жильем. Законопроект об этом правительство России внесло в Госдуму.

Сейчас, по Семейному кодексу, каждого из родителей можно привлечь к оплате дополнительных расходов на содержание ребенка только в том случае, если нет соглашения и особых обстоятельств. В перечень особых обстоятельств входят: тяжелая болезнь, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты ухода за ними и другие обстоятельства.

Если поправки будут приняты, то в список особых обстоятельств будет добавлено отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения. Это позволит после развода привлекать обоих родителей к расходам по обеспечению ребенка жильем, пишет «Российская газета».

«Имущественные интересы детей при разводе учитываются и сейчас, но статья 86 Семейного кодекса РФ устанавливает перечень ситуаций, когда родители могут быть привлечены к участию в дополнительных расходах на детей. Так, если выплачиваются алименты, но их не хватает на медицинские расходы из-за тяжелой болезни или увечья ребенка, суд может назначить дополнительную сумму к выплате, чтобы эти расходы покрыть, – пояснил изданию руководитель GR-практики юридической компании Дмитрий Лесняк. – Инициатива же состоит в том, чтобы перечень этих ситуаций дополнить отсутствием пригодного для проживания ребенка жилого помещения. Определенная логика в этом есть, так как уже после развода жилищная ситуация родителя, с которым остались дети, может ухудшиться. Тогда суд сможет на второго родителя возложить обязанность помочь детям. Формально он может вынести такое решение и сейчас, так как перечень в статье 86 СК РФ открытый. Но на практике суды принимают во внимание только прямо перечисленные в этой статье ситуации».

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#дети #российская власть

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    5 минут назад

    Придумывайте больше.

    Уже институт брака так напридумывали, что молодёжь стремается узаконивать отношения.

    А потом демографию считаем и недосчитываемся.

    А потому, как сейчас поодиночке оказывается выгоднее жить стало.

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