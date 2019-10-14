Сотрудники социальных учреждений обменялись опытом работы с детьми

В Приамурье воспитатели, логопеды и дефектологи социальных учреждений встретились, чтобы обсудить актуальные вопросы своей работы. Очередное заседание ассоциации специалистов, работающих в сфере социальной защиты населения, прошло на базе Свободненского коррекционного детского дома.

Туда съехались более сорока сотрудников детских домов и социальных центров региона. Заседание посвятили вопросам работы с детьми – как повысить эффективность реабилитационных и коррекционных мероприятий с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, воспитывающихся в социальных учреждениях, а также в семьях, находящихся под патронатом социальных служб.

Участников заседания разделили по секциям, они выступали с докладами, готовили презентации, проводили мастер-классы, обменивались мнениями. Воспитатели в Свободненском коррекционном детском доме познакомились с инновационными технологиями работы с детьми.

«Мы их закомили с лэпбуком – это дидактический набор материалов по различным темам. Это может быть папка с конвертами, или с тематическими листами. Лэпбук необходим для педагога, который будет работать с ребенком. Там могут быть и картинки, и загадки, и карандаши, и клей, и дидактические игры. Все лэпбуки сделаны руками наших педагогов. Наши педагоги эту технологию отработали, апробировали на наших детишках и показали нашим гостям преимущества этого», – рассказала директор учреждения Елена Смердова. На мастер-классах участники заседания сами попробовали сделать свой лэпбук.

На второй секции методы своей работы обсуждали логопеды и дефектологи. Главной темой обсуждения стала организация работы с неговорящими детьми.

«Цель – запустить речь вообще не говорящего ребенка, либо произносящего только отдельные звуки. У нас в детском доме много таких детишек, приходят к нам и совсем неговорящие. После таких занятий по крайней мере толчок к развитию у всех появляется. Многое зависит, конечно, и от особенностей самого ребенка, – поясняет Елена Смердова. – Мы снимали на видео фрагменты занятий с такими детьми по отработанным нами методикам, и по этим методикам выступали логопеды».

Сейчас в Свободненском коррекционном детском доме воспитывается около 30 малышей в возрасте от 3 лет. После работы секций участники семинара увидели выставку творческих работ воспитанников детского дома, познакомились с новинками методической литературы для воспитателей и получили в подарок сборники методических материалов, подготовленные по теме семинара. Еще одним подарком стал показ спектакля «Кошкин дом» в постановке педагогов Свободненского детского дома.

Здесь считают, что такие встречи помогают сотрудникам разных социальных учреждений обмениваться идеями и впечатлениями, а профессиональное общение помогает повысить эффективность работы с детьми.