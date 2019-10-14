Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:13 0

По всей России завершается переход на цифровое вещание

По всей России завершается переход на цифровое вещание

14 октября Россия в заканчивает переход на цифровое эфирное телевидение. Аналоговое вещание федеральных телеканалов отключат еще в 21 регионе страны.

«Символическое выключение аналогового вещания из Центра управления полетами произведут руководитель Центра цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин, генеральный директор РТРС Андрей Романченко и космонавт Александр Скворцов с борта Международной космической станции», – рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Трансляцию федеральных телеканалов в рамках последней волны отключений прекратят более 3 тысяч из 13 тысяч аналоговых передатчиков, работавших в российском эфире. Вещание прекратится, в частности, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Севастополе и Крыму. Отключение затронет Астраханскую и Волгоградскую, Оренбургскую и Саратовскую области, Башкирию и Татарстан. В Сибири – Забайкалье и Республику Алтай, а на Северном Кавказе – Дагестан и Ингушетию. Кроме того, аналоговое вещание федеральных каналов будет прекращено в двух областях Центрального федерального округа – Калужской и Курской, четырех регионах Северо-Запада – Вологодской, Мурманской, Псковской областях и Карелии, а также в Челябинской области.

В РТРС напомнили, что в России создана сеть цифрового эфирного телевещания, в составе которой 5 040 передающих станций, каждая из которых транслирует 20 цифровых телеканалов. Их сигнал покрывает более 17 миллионов квадратных километров, охват россиян цифровым эфирным вещанием достигает 98,4 %.

Амурская область вошла во вторую волну и перешла на «цифру» 15 апреля.

Просмотров всего: 60

#ТВ #технологии

распечатать


Общество 3

МегаФон даст возможность абонентам платить кэшбэком за услуги связи
Общество

В лагере «Колосок» запустили «медиаспутник»

Общество 1

Амурчане-разработчики приложения по доставке еды к поезду вышли в финал «Цифрового прорыва»
В России и мире

Пользователи Инстаграма сообщают о проблемах с приложением
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь