По всей России завершается переход на цифровое вещание

14 октября Россия в заканчивает переход на цифровое эфирное телевидение. Аналоговое вещание федеральных телеканалов отключат еще в 21 регионе страны.

«Символическое выключение аналогового вещания из Центра управления полетами произведут руководитель Центра цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин, генеральный директор РТРС Андрей Романченко и космонавт Александр Скворцов с борта Международной космической станции», – рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Трансляцию федеральных телеканалов в рамках последней волны отключений прекратят более 3 тысяч из 13 тысяч аналоговых передатчиков, работавших в российском эфире. Вещание прекратится, в частности, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Севастополе и Крыму. Отключение затронет Астраханскую и Волгоградскую, Оренбургскую и Саратовскую области, Башкирию и Татарстан. В Сибири – Забайкалье и Республику Алтай, а на Северном Кавказе – Дагестан и Ингушетию. Кроме того, аналоговое вещание федеральных каналов будет прекращено в двух областях Центрального федерального округа – Калужской и Курской, четырех регионах Северо-Запада – Вологодской, Мурманской, Псковской областях и Карелии, а также в Челябинской области.

В РТРС напомнили, что в России создана сеть цифрового эфирного телевещания, в составе которой 5 040 передающих станций, каждая из которых транслирует 20 цифровых телеканалов. Их сигнал покрывает более 17 миллионов квадратных километров, охват россиян цифровым эфирным вещанием достигает 98,4 %.

Амурская область вошла во вторую волну и перешла на «цифру» 15 апреля.