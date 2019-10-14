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14октября
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В Тынде открыли отремонтированный спортзал «Локомотив»

В Тынде открыли отремонтированный спортзал «Локомотив»
Фото: правительство Амурской области

В Тынде после ремонта торжественно открыли спортзал «Локомотив». В обновленном здании уже прошли соревнования среди мужских баскетбольных команд. Состязались 5 команд из городов Тында, Нерюнгри, Якутска и пгт Магдагачи.

Ремонт в спортзале провели в честь 45-летия БАМа. 5 миллионов рублей на работы выделила компания ОАО «РЖД». Фойе, раздевалки, гардероб и туалетные комнаты полностью отремонтировали. В спортзале уложили 510 квадратных метров спортивного паркета из бразильской гевеи. Этот материал хорошо амортизирует и снижает травмоопасность.

Кроме этого, в спортивном зале установили металлопластиковые окна, отремонтировали потолок и стены, установили баскетбольные фермы, заменили двери центрального входа. Последний раз косметический ремонт зала производился более пяти лет назад, а капитальный не проводился ни разу.

Спортзал «Локомотив» является одним из самых востребованных в регионе. На спортивной площадке в течение всего учебного года проходят тренировки и игры по баскетболу и волейболу. Ежегодно здесь проводятся соревнования различного уровня, на участие в которых съезжаются спортсмены со всей страны.

В этом году также прошел капитальный ремонт в спортзале школы поселка Сиваки Магдагачинского района. В помещении заменили окна, отремонтировали систему отопления, электропроводку, женскую и мужскую раздевалки и напольное покрытие.

Ремонт спортзала прошел и в школе села Поярково. Он обошелся районному бюджету более чем в 1,5 миллиона рублей. В помещении обновили полы и стены и установили новые окна.

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#спорт

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