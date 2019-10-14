Властям поселка Архара досталось за плохие дороги

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В поселке Архара Архаринского района был выполнен ремонт отдельных участков автомобильных дорог. Это произошло после вмешательства районной прокуратуры.

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Было установлено, что администрация Архары не организовала должным образом содержание автомобильных дорог на территории поселения. Тем самым нарушен федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Так, на отдельных участках автодорог имеются ямы и выбоины, дефекты полотна проезжей части, трава и растительность, частично отсутствуют дорожные знаки.

По результатам проверки и.о. прокурора района возбудил административное дело в отношении главы Архары – по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Мировой судья Архаринского районного судебного участка, рассмотрев административный материал, привлек виновное лицо к ответственности в виде штрафа – 20 тысяч рублей. Кроме того, главе Архары внесли представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Благодаря вмешательству, в поселке выполнен ремонт отдельных участков автодорог, сообщает прокуратура Амурской области.