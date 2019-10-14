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14октября
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сегодня, 13:16 5

Школы Благовещенска пополнились 560 детьми из разных городов России и мира

Школы Благовещенска пополнились 560 детьми из разных городов России и мира
Фото: pixabay.com

За прошедшее лето в Благовещенск переехали семьи с детьми школьного возраста из восьми стран ближнего и дальнего зарубежья, 30 регионов России и 22-х районов Приамурья. Все ребята были обеспечены местами в общеобразовательных учреждениях города.

Больше всего семей переехало в амурскую столицу из бывших республик СССР – Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Армении. Что касается российских регионов, то максимальное количество обучающихся прибыло из Якутии, Приморья, Краснодарского и Хабаровского краев. Лидерами по переезду в областной центр стали города Белогорск, Тында, а также Благовещенский, Белогорский и Зейский районы Приамурья.

Всего в школах Благовещенска, по данным на 15 сентября 2019 года, обучается 28 857 детей, сообщает пресс-служба мэрии.

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#образование #школа

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Комментарии
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  • Дреков

    Дреков
    1 час назад

    вот вам и вся демография

  • ay

    ay
    1 час назад

    Узбекистан и Таджикистан заполняют демографическую яму Приамурья?

  • chilly

    chilly
    31 минута назад

    Потому что д.б. ограничения для трудовых мигрантов на перетаскивание сюда семей. приехал работать - работай. А платить за мед.обслуживание и обучение всего аула при желании - из своего кармана!

  • Дреков

    Дреков
    24 минуты назад

    вот здесь и пригодятся учителя-имигранты

  • nerro

    nerro
    16 минут назад

    Из каких стран дальнего зарубежья народ приехал? В заголовке упомянули, в тексте эту тему не раскрыли.

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