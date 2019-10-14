Школы Благовещенска пополнились 560 детьми из разных городов России и мира

За прошедшее лето в Благовещенск переехали семьи с детьми школьного возраста из восьми стран ближнего и дальнего зарубежья, 30 регионов России и 22-х районов Приамурья. Все ребята были обеспечены местами в общеобразовательных учреждениях города.

Больше всего семей переехало в амурскую столицу из бывших республик СССР – Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Армении. Что касается российских регионов, то максимальное количество обучающихся прибыло из Якутии, Приморья, Краснодарского и Хабаровского краев. Лидерами по переезду в областной центр стали города Белогорск, Тында, а также Благовещенский, Белогорский и Зейский районы Приамурья.

Всего в школах Благовещенска, по данным на 15 сентября 2019 года, обучается 28 857 детей, сообщает пресс-служба мэрии.