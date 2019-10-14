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14октября
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В Приамурье у граждан изъяли масло каннабиса и мефедрон (фото)

В Приамурье у граждан изъяли масло каннабиса и мефедрон (фото)

Сотрудниками ПУ ФСБ России по Амурской области были пресечены несколько фактов противоправной деятельности амурчан, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Все эти случаи имели место в конце сентября в разных районах Приамурья.

27 сентября в селе Саскаль Шимановского района у гражданина России 1979 года рождения изъяли масло каннабиса (гашишное масло) общей массой 0,34 килограмма. 28 сентября в селе Безымянное Бурейского района у россиянина 1989 года рождения было изъято масло каннабиса – около одного килограмма. 30 сентября в Благовещенске у гражданина России 1987 года рождения изъяли мефедрон (наркотическое средство синтетической группы) общей массой около 0,25 килограмма, а также оргтехнику, используемую для сбыта «дури» через интернет-мессенджеры.

Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области, все изъятые предметы были направлены для проведения исследования в ЭКЦ УМВД России по региону, после чего примут процессуальное решение.

Кроме того, сообщается, что 30 сентября вступил в законную силу приговор Завитинского районного суда по части 2 статьи 228 УК РФ в отношении россиянина 1984 года рождения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 8 месяцев в колонии строгого режима. 26 мая у этого человека было изъято масло каннабиса общей массой 0,488 килограмма.

Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Амурской области

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