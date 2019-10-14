Благовещенскую площадь Ленина и «Золотую милю» соединит аллея с сухими фонтанами

Фото: администрация г. Благовещенска

В 2020 году начнется масштабная реконструкция центральной площади Благовещенска. Уже в октябре городские власти планируют объявить аукцион на выполнение работ по проектированию и строительству объекта. Предполагается, что стоимость реконструкции составит 2,15 миллиарда рублей.

На центральной площади появится культурный центр с открытой трибуной – Трибуна-холл. Здесь будут проводить культурно-массовые мероприятия. Также планируется построить павильон, где смогут отдохнуть и развлечься дошкольники. Ранее Амур.инфо сообщало, что в подтрибунном помещении хотят разместить музей российско-китайских отношений.

В рамках реконструкции на главной городской площади обновят освещение, озеленение, установят новые малые формы. Вдоль улицы Краснофлотской разместится детский центр с качелями и навесами от дождя, а в южной части обустроят зону с резиновым покрытием для занятий йогой и творческих встреч.

В администрации Благовещенска рассказали, что обновленную площадь и территорию «Золотой мили» соединит аллея с сухими фонтанами. Сухой фонтан – это фонтан с живыми водяными струями, не имеющий открытого бассейна. Как правило, это вымощенная площадь, по которой гуляют люди, и прямо из мостовой вырываются струи.

Дизайн-проект «Большого городского центра "Трибуна Холл"» был разработан в 2018 году архитектурным бюро Buromoscow. Он занял первое место в городском конкурсе эскизных проектов благоустройства и реконструкции площади Ленина и территории «Золотой мили». В 2019 году специалисты АО «Сахалин-Инжиниринг» по данному объекту разработали проект обоснования инвестиций, который успешно прошел публичный и ценовой аудит, сообщили в администрации Благовещенска.