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14октября
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сегодня, 12:13 8

Благовещенскую площадь Ленина и «Золотую милю» соединит аллея с сухими фонтанами

Благовещенскую площадь Ленина и «Золотую милю» соединит аллея с сухими фонтанами
Фото: администрация г. Благовещенска

В 2020 году начнется масштабная реконструкция центральной площади Благовещенска. Уже в октябре городские власти планируют объявить аукцион на выполнение работ по проектированию и строительству объекта. Предполагается, что стоимость реконструкции составит 2,15 миллиарда рублей.

На центральной площади появится культурный центр с открытой трибуной – Трибуна-холл. Здесь будут проводить культурно-массовые мероприятия. Также планируется построить павильон, где смогут отдохнуть и развлечься дошкольники. Ранее Амур.инфо сообщало, что в подтрибунном помещении хотят разместить музей российско-китайских отношений.

В рамках реконструкции на главной городской площади обновят освещение, озеленение, установят новые малые формы. Вдоль улицы Краснофлотской разместится детский центр с качелями и навесами от дождя, а в южной части обустроят зону с резиновым покрытием для занятий йогой и творческих встреч.

В администрации Благовещенска рассказали, что обновленную площадь и территорию «Золотой мили» соединит аллея с сухими фонтанами. Сухой фонтан – это фонтан с живыми водяными струями, не имеющий открытого бассейна. Как правило, это вымощенная площадь, по которой гуляют люди, и прямо из мостовой вырываются струи.

Дизайн-проект «Большого городского центра "Трибуна Холл"» был разработан в 2018 году архитектурным бюро Buromoscow. Он занял первое место в городском конкурсе эскизных проектов благоустройства и реконструкции площади Ленина и территории «Золотой мили». В 2019 году специалисты АО «Сахалин-Инжиниринг» по данному объекту разработали проект обоснования инвестиций, который успешно прошел публичный и ценовой аудит, сообщили в администрации Благовещенска.

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#строительство

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Дожить бы ещё до этого великолепия!

  • IG

    IG
    2 часа назад

    Лучше бы развязку бы сделали на Калининском кольце...

  • valentinoo

    valentinoo
    1 час назад

    "а в южной части обустроят зону с резиновым покрытием для занятий йогой"

    Только не с таким вонючим покрытием как на детской площадке.

  • Дреков

    Дреков
    1 час назад

    сказочники

  • Страж_цитадели

    Страж_цитадели
    19 минут назад

    Сахалинский проект вообще бестолковый. Зачем нужна эта трибуна-холл, никто не знает, там рядом на золотой миле сейчас уже строят из розового мрамора амфитеатр. Сцена от трибуна-холла стоит метрах в двухстах, там ничего видно не будет.

    Еще они там 16 деревьев в дендрарии вырубают хаотично. Причина не ясна.

    Короче, переделывать надо, этот проект.

  • nerro

    nerro
    8 минут назад

    а вместо храма пусть спроектируют планетарий и музей динозавров.

  • Дреков

    Дреков
    6 минут назад

    Выступая перед участниками общероссийского молодежного форума "Будущее" Лидер ЛДПР раскритиковал массовое строительство храмов Русской православной Церковью.

    "У нас храмы везде, в шаговой доступности. Поликлиники нет в шаговой доступности, магазина нет, а храмы есть! Это что вы делаете? Что вы нас в средневековье тянете? Кто верует, пусть верует. Люди стесняются сказать, что они атеисты. Так запугали" - заявил политик.

  • Myxira

    Myxira
    2 минуты назад

    nerro

    а вместо храма пусть спроектируют планетарий и музей динозавров.



    Очень-очень "за"!

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