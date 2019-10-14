Осужден благовещенец, задолжавший алименты на 1 миллион рублей
Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело жителя столицы Амурской области. Мужчина задолжал алименты на более чем один миллион рублей.
Благовещенец был обязан выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей в размере 1/3 зарплаты и (или) иного дохода, начиная с января 2013 года и до их совершеннолетия. Мужчина, однако, не стал производить выплаты. В апреле 2018 года суд наказал неплательщика обязательными работами – 100 часов. Назначенное наказание амурчанин не отбыл.
При этом благовещенец состоял на учете в центре занятости населения Благовещенска в качестве безработного, получал пособие, однако скрыл этот факт.
Житель Благовещенска хотел избежать уголовной ответственности и произвел выплаты по алиментам, в общей сложности 23 829 рублей. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, эта сумма несоизмерима с образовавшейся задолженностью. Отмечается, что мужчина не принимал какого-либо участия в материальном содержании детей, фактически бездействовал долгое время. Образовавшаяся задолженность по алиментам составила 1 077 212 рублей.
Благовещенец признал свою вину в полном объеме. Его дело было рассмотрено судом в особом порядке. Горожанина приговорили к исправительным работам на срок 5 месяцев, с удержанием 10 % из зарплаты в доход государства.
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