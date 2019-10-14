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14октября
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сегодня, 11:47 1

Осужден благовещенец, задолжавший алименты на 1 миллион рублей

Осужден благовещенец, задолжавший алименты на 1 миллион рублей
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело жителя столицы Амурской области. Мужчина задолжал алименты на более чем один миллион рублей.

Благовещенец был обязан выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей в размере 1/3 зарплаты и (или) иного дохода, начиная с января 2013 года и до их совершеннолетия. Мужчина, однако, не стал производить выплаты. В апреле 2018 года суд наказал неплательщика обязательными работами – 100 часов. Назначенное наказание амурчанин не отбыл.

При этом благовещенец состоял на учете в центре занятости населения Благовещенска в качестве безработного, получал пособие, однако скрыл этот факт.

Житель Благовещенска хотел избежать уголовной ответственности и произвел выплаты по алиментам, в общей сложности 23 829 рублей. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, эта сумма несоизмерима с образовавшейся задолженностью. Отмечается, что мужчина не принимал какого-либо участия в материальном содержании детей, фактически бездействовал долгое время. Образовавшаяся задолженность по алиментам составила 1 077 212 рублей.

Благовещенец признал свою вину в полном объеме. Его дело было рассмотрено судом в особом порядке. Горожанина приговорили к исправительным работам на срок 5 месяцев, с удержанием 10 % из зарплаты в доход государства.

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#происшествия #суды #финансы

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Комментарии
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  • EraDanTi

    EraDanTi
    2 минуты назад



    Благовещенец был обязан выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей ... начиная с января 2013 года

    хотел избежать уголовной ответственности и произвел выплаты по алиментам, в общей сложности 23 829 рублей. ...эта сумма несоизмерима с образовавшейся задолженностью.

    ~~Горожанина приговорили к исправительным работам на срок 5 месяцев, с удержанием 10 % из зарплаты в доход государства.



    А детям таки что-то перепало, или они несущественная деталь в этой истории???

    Мать этих детей как тащила их на своем горбу в одиночку - так и продолжит это делать :(

    На этой фоне вот эта новость https://www.amur.info/news/2019/10/13/161389 кажется еще более издевательской

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