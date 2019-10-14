Осужден благовещенец, задолжавший алименты на 1 миллион рублей

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело жителя столицы Амурской области. Мужчина задолжал алименты на более чем один миллион рублей.

Благовещенец был обязан выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей в размере 1/3 зарплаты и (или) иного дохода, начиная с января 2013 года и до их совершеннолетия. Мужчина, однако, не стал производить выплаты. В апреле 2018 года суд наказал неплательщика обязательными работами – 100 часов. Назначенное наказание амурчанин не отбыл.

При этом благовещенец состоял на учете в центре занятости населения Благовещенска в качестве безработного, получал пособие, однако скрыл этот факт.

Житель Благовещенска хотел избежать уголовной ответственности и произвел выплаты по алиментам, в общей сложности 23 829 рублей. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, эта сумма несоизмерима с образовавшейся задолженностью. Отмечается, что мужчина не принимал какого-либо участия в материальном содержании детей, фактически бездействовал долгое время. Образовавшаяся задолженность по алиментам составила 1 077 212 рублей.

Благовещенец признал свою вину в полном объеме. Его дело было рассмотрено судом в особом порядке. Горожанина приговорили к исправительным работам на срок 5 месяцев, с удержанием 10 % из зарплаты в доход государства.