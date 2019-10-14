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14октября
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Бежала в подъезд и кричала «Помогите!»: благовещенка стала свидетельницей похищения ребенка

Бежала в подъезд и кричала «Помогите!»: благовещенка стала свидетельницей похищения ребенка
Фото: usa.one

Жительница Благовещенска рассказала, что стала свидетельницей того, как неизвестный мужчина затащил ребенка в машину. Случилось это в ночь с 12 на 13 октября около 01:30 по адресу: улица Красноармейская,132. С ее слов, девочка на вид лет 8-10 убегала от мужчины и звала на помощь, но в итоге неизвестный ее поймал и затащил в автомобиль.

«Она забежала в третий подъезд и начала кричать "помогите". Добежала до второго этажа и продолжала кричать, но никто в подъезде не вышел. Потом я подошла к окну и увидела, что мужчина, закрывая ребенку рот рукой, вынес ее из подъезда и усадил в машину. Автомобиль был серого цвета, номер не запомнила. Меня трясти всю начало, я испугалась, не знала, что делать. Выйти на улицу боялась», – рассказала девушка.

В полицию горожанка сразу не позвонила К стражам правопорядка она обратилась на следующий день. Девушку уже допросили полицейские.

В амурском управлении МВД сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Более подробный комментарий в ведомтсве обещали дать позже.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Deitra

    Deitra
    5 минут назад

    Дура, еще бы через год вспомнила.

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