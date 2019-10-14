На мебельном складе в Благовещенске недосчитались почти 11 миллионов

На одном из складов в Благовещенске не досчитались имущества на 10 миллионов 700 тысяч рублей. В краже подозреваются четверо работников, которые сбывали мебельную фурнитуру по заниженной стоимости через знакомых.

О хищении на складе, где хранятся мебельная фурнитура и различные составляющие элементы, в дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило заявление от индивидуального предпринимателя. Сотрудники уголовного розыска опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения, провели иные оперативно-розыскные мероприятия. В результате выяснили возможную причастность к краже 4 сотрудников предприятия.

По предварительным данным, злоумышленники похищали имущество со склада в течение нескольких месяцев и продавали его по заниженной стоимости через знакомых. Фигуранты подозреваются в совершении около 10 преступлений. В отношении троих Благовещенским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под подпиской о невыезде.

Часть похищенной фурнитуры обнаружена и изъята. В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению местонахождения остального имущества, сообщает пресс-служба амурского УМВД.