Я сделала это: спортсменка из Благовещенска пробежала полумарафон на инвалидной коляске

В международном полумарафоне на спортивных колясках приняла участие воспитанница Благовещенского детского дома. Спортивное событие «Рецепт-Спорт» состоялось в Сочи, на гоночной трассе Формулы 1 «Сочи Автодром». Благовещенская спортсменка, 16-летняя Дарья Мелехова впервые приняла участие в таких масштабных соревнованиях.

В V Международном полумарафоне на спортивных колясках приняли участие спортсмены из Франции, Италии, Словении, Армении и Казахстана, молодые спортсмены из российских регионов, а также 10 членов российской паралимпийской сборной, воспитанников заслуженного тренера России Ирины Громовой. В их числе и юная легкоатлетка из Благовещенска.

Протяженность трассы полумарафона – 21 километр, максимальная скорость движения спортивных колясок – около 40 километров в час.

«Всем огромный и теплый привет! Я хочу поделиться с вами своим прекрасным днем, когда у меня был полумарафон. Прошел он очень, очень хорошо, благодаря моей команде @gromovateam. Было, конечно, не очень легко, но я смогла, я сделала это! 21 километр я пробежала за 1:25:16,4. И это потрясающий результат!» – написала в своем инстаграм-аккаунте Дарья @melehovadasha6.

«Даша, это просто невероятно! Ты полумарафонец, ты мощь!», «Горжусь тобой! Ни секунды не сомневалась, все получилось!» – пишут подписчики девушки. В Благовещенском детском доме, где Даша воспитывалась на протяжении многих лет и откуда уехала лишь полтора месяца назад, рассказали, что поддерживали бывшую воспитанницу и очень переживали за нее. Дарья из-за повреждений опорно-двигательного аппарата прикована к инвалидной коляске, но благодаря воле и настойчивости достигала высоких результатов в разных видах спорта. Ее мечтой была легкая атлетика. Полумарафон в Сочи стал для нее первым испытанием.

По итогам полумарафона победу в классе Т53/54 одержал Алексей Быченок (Россия) с результатом 43 минуты 26 секунд. У женщин в классе Т 34/T53/T54 лучший результат показала Наталья Кочерова (Россия) – 51 минута 55 секунд. У мужчин в классе Т33/Т34/52 первое место у Виктора Кочнева (Россия) с результатом 53 минуты 23 секунды.

Полумарафон на спортивных колясках проводится на «Сочи Автодроме» с 2015 года, а идея гонки появилась во время зимней паралимпиады.