Туристы смогли бесплатно посетить Хинганский заповедник, Циолковский и космодром Восточный

В Амурской области состоялся круглый стол по итогам реализации президентского гранта «Кланяюсь земле Амурской!». Участие в мероприятии приняли представители муниципальных отделений Союза пенсионеров России, общественных организаций, министерства экономического развития и внешних связей региона, областного министерства социальной защиты.

Социальный туризм предполагает частичное возмещение расходов туриста из финансовых источников, предназначенных на социальные нужды. Он охватывает определенную аудиторию населения: инвалиды, люди старшего возраста, иные категории, имеющие социальные льготы, а также дети и подростки.

В прошлом году Амурское региональное отделение «Союза пенсионеров России» получило президентский грант. На реализацию проекта выделено 1,8 миллиона рублей, благодаря чему около 500 пожилых амурчан почти из всех городов и районов области смогли побывать в разных уголках Приамурья. За два года на средства гранта совершено 23 поездки.

Люди старшего поколения посетили Хинганский заповедник, новый город Циолковский, космодром Восточный и музей космонавтики, увидели главные гидроэлектростанции региона, приняли участие в Дальневосточном казачьем фестивале в селе Албазино и международном туристическом форуме Amur Travel, совершили 6 прогулок в конноспортивном клубе «Аллюр», сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Мы видим активность и поддерживаем инициативы данной организации. Социальный туризм имеет важное значение. Это оздоровление, духовное, интеллектуальное и физическое развитие личности, рост продолжительности жизни, социальная адаптация. В 80-90 годах около 89 % объема предоставляемых туристических услуг дотировалось органами социального страхования, профсоюзами, предприятиями и организациями. В настоящее время такая поддержка предоставляется только отдельным категориям населения, что значительно сужает круг тех, кто может позволить себе поездки даже в пределах своего региона», – отметила начальник отдела по туризму министерства экономического развития и внешних связей Амурской области Эльвира Самарина.

В регионе социальное направление поддерживают несколько туроператоров. Это компании, специализирующиеся на продвижении внутреннего туризма: Дальневосточный туристический центр «Амур», ООО Амурское бюро международного молодежного туризма «Спутник», АО (фирма) «Амуртурист», ООО «Турбюро "Дальневосточный Феникс"», ООО «Пилигрим Плюс», ООО «Амурпрофтур» и другие. Для социальных туристов предусмотрена гибкая система скидок.

Работа по развитию социального туризма в регионе будет продолжена. В том числе, в рамках сотрудничества с Амурским региональным отделением «Союза пенсионеров России». Для обеспечения туристско-экскурсионных услуг планируется привлекать волонтеров из числа студентов учебных заведений. Рассматривается возможность организации рекламных социальных туров, приуроченных к крупным событийным мероприятиям.

Фото: amurobl.ru