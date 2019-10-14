В Амурской области подорожает социальный проездной билет

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В Амурской области с 1 января 2020 года планируется изменить стоимость социального проездного билета (либо активации социальной карты). Законопроект об этом на рассмотрение депутатов регионального парламента внес губернатор области Василий Орлов.

В Амурской области социальными проездными и социальными картами пользуются примерно 27 500 жителей. В их числе ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, пострадавшие от политических репрессий, почетные доноры, дети войны, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие категории граждан.

Сейчас социальный проездной билет либо активация социальной карты стоит 170 рублей. При этом количество поездок в течение месяца не ограничено. Предлагается увеличить цену до 200 рублей.

«Стоимость единого социального проездного билета и активация социальной карты (170 рублей) не изменялась с 2013 года (ранее 140 рублей). При этом стоимость проезда пассажиров на автомобильном пассажирском транспорте за период с 2013 года неоднократно увеличивалась. Так, например, в городе Благовещенске цена билета в автобусе в 2013 году составляла 17 рублей, в 2014 – 18 рублей, а в 2019 – уже 25 рублей.

Кроме того, ежегодно увеличиваются расходы областного бюджета на возмещение расходов пассажирским транспортным предприятиям, превышающих стоимость единого социального проездного билета (активацию социальной карты). Если в 2015 году указанные расходы составляли 262 миллиона 505 тысяч рублей, то 2018 году – 343 миллиона 467 тысяч рублей», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Если стоимость проездного будет увеличена до 200 рублей, региональный бюджет сэкономит 9 миллионов 900 тысяч рублей. Общественный совет при министерстве социальной защиты населения Амурской области одобрил подорожание проездных. Законопроект планируется рассмотреть на октябрьской сессии Законодательного собрания Амурской области.