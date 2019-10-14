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14октября
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сегодня, 10:29 0

Жителям Белогорска предложили больше заплатить за водоотведение

Жителям Белогорска предложили больше заплатить за водоотведение
Фото: администрация Белогорска

В Белогорске жители получили квитанции с задолженностями по оплате за водоотведение. С 10 октября массовые обращения от граждан по этому поводу стали поступать в адрес главы города.

Станислав Мелюков провел рабочее совещание с руководителем Водоканала Белогорска и Белогорского расчетно-кассового центра, также участниками встречи стали замглавы по ЖКХ и начальник управления ЖКХ.

«Жители оборвали мне телефон с вопросами о возникшей вдруг задолженности за водоотведение, о котором сообщил БРКЦ, предложив белогорцам самостоятельно обращаться в организацию и решать возникшую проблему», – отметил Станислав Мелюков и попросил объяснить суть проблемы.

Как рассказала начальник Белогорского расчетно-кассового центра Полина Полищук, в БРКЦ произошел технический сбой. Все доначисленные в сентябре суммы к оплате услуг отведения сточных вод считаются недействительными и не подлежащими оплате. Исключенные суммы доначислений будут отражены в платежных документах за октябрь 2019 года.

«Считаю, что действия БРКЦ недопустимы. Равно как и реагирование управления ЖКХ на вопросы, касающиеся взаимодействия организаций ЖКХ и населения, – заявил глава Белогорска. – Начиная с этого дня, в еженедельном режиме поручаю замглавы по ЖКХ проводить совместные совещания со всеми руководителями ресурсоснабжающих предприятий, управляющих компаний. Причина этой неприятной истории банальна – человеческий фактор: один не усмотрел, другой вовремя не сообразил. А в итоге у получателей услуг абсолютно справедливое возмущение и домысливание. Уже озвучили конспирологическую теорию, мол, Водоканал собирает деньги на новую канализацию, которую сейчас прокладывают через кольцо. Это не так, деньги на нее, 13 миллионов, выделены по решению губернатора Василия Орлова».

В итоге руководство Белогорского расчетно-кассового центра заверило главу города, что впредь такие ситуации допускаться не будут, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #ЖКХ

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