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14октября
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сегодня, 10:26 4

В Хабаровске судят 80-летнюю потрошительницу, расчленявшую тела жертв (видео)

В Хабаровске судят 80-летнюю потрошительницу, расчленявшую тела жертв (видео)
Фото: todaykhv.ru

11 октября в Краснофлотском районном суде Хабаровска состоялся очередной судебный процесс по делу 80-летней «березовской потрошительницы» Софьи Жуковой. Женщину обвиняют в кровавой расправе над тремя жертвами, включая семилетнюю девочку, и надругательстве над их телами.

www.hab.kp.ru, Борис Кокурин

По версии обвинения, «березовская потрошительница» зарубила их топором, расчленила трупы, а останки разбросала по Березовке.

На суде во время дачи показаний свидетельницей, рассказывавшей об убитом дворнике, Жукова сначала улыбалась, а потом смеялась в голос. Когда получалось слишком громко, закрывала рот ладонью, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Свидетельница рассказала, что Василий, приехавший из Украины, был отзывчивым, добрым и работящим человеком. За 10 тысяч рублей он снимал комнату у Жуковой. По словам свидетельницы, он хотел уехать на Украину и копил деньги.

Очередное судебное заседание состоится 21 ноября. На нем продолжат давать показания свидетели обвинения.

Жукова находится в СИЗО – она арестована до середины февраля 2020 года.

Суд над Жуковой начался 28 августа. По версии следствия, с 2005 по 2019 год она убила в своей квартире в хабаровском микрорайоне Березовка сначала маленькую девочку, затем свою 77-летнюю подругу и, наконец, квартиранта – 52-летнего дворника Василия Шляхтича. Местные жители подозревали, что были и другие жертвы.

Женщина раньше работала в Березовке на свиноферме и одним метким ударом забивала свиней. Удар у нее был поставлен хорошо, поэтому ее нередко приглашали в ближайшие села, если требовалось быстро забить скотину. К тому же, женщина не отличалась сентиментальностью и к процессу подходила хладнокровно.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    1 час назад

    Голос у нее ппц, аж мороз по коже

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Вот тебе и бумеранг, и кара небесная. 80 лет - живее всех живых.

  • oenesterov

    oenesterov
    49 минут назад

    судя по тому то написано про нее на лента.ру, меня удивляет безалаберная работа ментов, ее еще после 2-го убийства можно было задержать и раскрыть.

  • ay

    ay
    7 минут назад

    Вот тебе и проф.деформация - всех работников мясокомбинатов и членов их семей на осмотр.

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