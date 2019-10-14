В Хабаровске судят 80-летнюю потрошительницу, расчленявшую тела жертв (видео)

11 октября в Краснофлотском районном суде Хабаровска состоялся очередной судебный процесс по делу 80-летней «березовской потрошительницы» Софьи Жуковой. Женщину обвиняют в кровавой расправе над тремя жертвами, включая семилетнюю девочку, и надругательстве над их телами.

www.hab.kp.ru, Борис Кокурин

По версии обвинения, «березовская потрошительница» зарубила их топором, расчленила трупы, а останки разбросала по Березовке.

На суде во время дачи показаний свидетельницей, рассказывавшей об убитом дворнике, Жукова сначала улыбалась, а потом смеялась в голос. Когда получалось слишком громко, закрывала рот ладонью, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Свидетельница рассказала, что Василий, приехавший из Украины, был отзывчивым, добрым и работящим человеком. За 10 тысяч рублей он снимал комнату у Жуковой. По словам свидетельницы, он хотел уехать на Украину и копил деньги.

Очередное судебное заседание состоится 21 ноября. На нем продолжат давать показания свидетели обвинения.

Жукова находится в СИЗО – она арестована до середины февраля 2020 года.

Суд над Жуковой начался 28 августа. По версии следствия, с 2005 по 2019 год она убила в своей квартире в хабаровском микрорайоне Березовка сначала маленькую девочку, затем свою 77-летнюю подругу и, наконец, квартиранта – 52-летнего дворника Василия Шляхтича. Местные жители подозревали, что были и другие жертвы.

Женщина раньше работала в Березовке на свиноферме и одним метким ударом забивала свиней. Удар у нее был поставлен хорошо, поэтому ее нередко приглашали в ближайшие села, если требовалось быстро забить скотину. К тому же, женщина не отличалась сентиментальностью и к процессу подходила хладнокровно.