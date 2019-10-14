Сельскую ипотеку со ставкой до 0,1 % годовых планируется запустить в России в 2020 году

Программа льготной сельской ипотеки начнет действовать в России с 2020 года, в ней примут участие Россельхозбанк и Сбербанк. Об этом журналистам сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

Как заявила Лут, максимальная ставка по ипотеке составит 3 % годовых, но при условии софинансирования со стороны регионов она может быть снижена до 0,1 %. Первоначальный взнос составит 10 %.

«У нас подготовлен проект правил, которые должны утверждаться постановлением правительства. Они уже внесены в правительство, мы очень надеемся, что на следующей неделе документы будут подписаны», – цитирует замминистра «Интерфакс-недвижимость».

По словам Лут, в создании ипотечного продукта министерство взаимодействует с двумя ключевыми банками, которые работают на сельских территориях – Россельхозбанком и Сбербанком. Для сельской ипотеки недостаточно просто принять правила.

«Для этого надо разработать продукты для дальнейшего сопровождения. Это инициатива банков. Пока оба банка декларируют, что к концу года продукты будут разработаны и утверждены, и даже будет некая отработка этих продуктов с точки зрения их применения», – сказала она.

Лут заявила, что в бюджете на 2020 год на льготную ипотеку уже предусмотрен 1 миллиард рублей.

«Поэтому мы ожидаем, что с января 2020 года мы сможем запустить этот продукт. Безусловно, понадобится время на какую-то раскачку, потому что основной момент, как мы себе это видим – это как раз маркетинг этого продукта, этой меры поддержки среди людей. Потому что большинство людей, проживающих на селе, не очень знакомы с этим продуктом, он в большей степени характерен для городского населения. Продукт рассчитан на строительство индивидуального жилья, и здесь необходимо время для того, чтобы "погрузить" людей, фактически доказать им, что этот продукт интересен для них, мотивировать их пользоваться этим продуктом. Первые кредиты мы надеемся увидеть уже в январе следующего года», – сказала замминистра.

По ее словам, Минсельхоз также рассчитывает, что данная программа будет способствовать обратной миграции – из городов в сельскую местность.

«По итогам первого года будем смотреть, что нужно поменять, потому что поменять что-то придется», – заключила она.