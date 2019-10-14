Под Петербургом зарезали диджея из-за «неправильной» музыки (видео)

В одном из кафе Кировского района Ленинградской области зарезали диджея. В ночь на 13 октября в заведении играл диджей, но некоторым музыка не нравилась. Тогда один из посетителей заведения решил исправить ситуацию радикальным образом.

Как сообщает «Газета.ру» одному из посетителей не понравился репертуар диджея и он, используя ненормативную лексику, потребовал от диджея сменить музыку. Диджей не стал менять свое выступление на грубую просьбу клиента. После отказа недовольный мужчина-азербайджанец ударил музыканта ножом в сердце.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что официант с кухонным тесаком ворвался в зал, чтобы заступиться за раненого диджея. Однако его сдержали посетители, выбив холодное оружие из рук. Пострадавший, шатаясь, вошел в помещение вслед за официантом и упал на пол.

После случившегося пострадавшего госпитализировали. Уже в больнице раненый скончался. Подозреваемый в преступлении успел скрыться, полиция объявила его в розыск.