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14октября
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сегодня, 10:11 0

Под Петербургом зарезали диджея из-за «неправильной» музыки (видео)

Под Петербургом зарезали диджея из-за «неправильной» музыки (видео)
Фото: PublicDomainPictures с сайта Pixabay

В одном из кафе Кировского района Ленинградской области зарезали диджея. В ночь на 13 октября в заведении играл диджей, но некоторым музыка не нравилась. Тогда один из посетителей заведения решил исправить ситуацию радикальным образом.

Как сообщает «Газета.ру» одному из посетителей не понравился репертуар диджея и он, используя ненормативную лексику, потребовал от диджея сменить музыку. Диджей не стал менять свое выступление на грубую просьбу клиента. После отказа недовольный мужчина-азербайджанец ударил музыканта ножом в сердце.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что официант с кухонным тесаком ворвался в зал, чтобы заступиться за раненого диджея. Однако его сдержали посетители, выбив холодное оружие из рук. Пострадавший, шатаясь, вошел в помещение вслед за официантом и упал на пол.

После случившегося пострадавшего госпитализировали. Уже в больнице раненый скончался. Подозреваемый в преступлении успел скрыться, полиция объявила его в розыск.

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#криминал #происшествия

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