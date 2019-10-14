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14октября
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Стало известно, насколько может повыситься плата за капремонт жилья в Амурской области

Стало известно, насколько может повыситься плата за капремонт жилья в Амурской области
Фото: Амур.инфо

С 1 января 2020 года в Приамурье планируется увеличить плату за капитальный ремонт жилья. Законопроект «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2020 год» опубликован на сайте Законодательного собрания Амурской области.

Согласно проекту документа, минимальный размер взноса составит 8,3 рубля в месяц за квадратный метр общей площади жилого помещения. На данный момент амурчане платят 7,9 рубля за «квадрат». Таким образом, повышение составит 40 копеек.

«При прогнозном размере взноса 8,3 рубля в месяц за квадратный метр общей площади помещения собственника допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составит 14 %», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что максимально допустимая доля расходов на оплату услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи – 22 %.

«Повышение взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах обусловлено реализацией регионального плана мероприятий по обеспечению в Амурской области финансовой устойчивости региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», – сказано в документах.

На рассмотрение депутатов законопроект планируется внести на октябрьской сессии Законодательного собрания Амурской области.

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#ЖКХ #закон #цены

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Комментарии
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  • Деков

    Деков
    2 часа назад

    да вы эти деньги истратить не можете-последние деньги у людей забираете

  • тт

    тт
    1 час назад

    Был бы шок, если б понизили плату за ЖКХ, а тут удивляться даже нечему. Засранцы.

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Какой капремонт? Обычный наглый сбор денег, как и за твёрдые отходы. Умерьте свой пыл увеличители плат за виртуальные услуги!!! Нет единства в народе, не стал бы НИКТО платить за ЭТО - успокоились бы сразу. Как народ позволяет себя грабить, так и грабят.

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Да, и ещё, кто это так "хорошо" подсчитал совокупный доход семьи? И почему максимально допустимая норма должна составлять 22%? Это же алименты!Почему - то в Москве снизили плату за ЖКХ, а у них эта максималка всего 10%. Пока Москва сыта, в России ничего не изменится к лучшему!

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    C*уки, мало того что ремонт кривой -косой, так он ещё и дороже станет

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Интересно, наше Законодательное собрание (Госдума тоже) когда-нибудь будет принимать законы, способстующие улучшению благосостояния своего народа? Странно получается, если речь идет о снижении чего либо, то это касается размера компенсаций, доплат и т.д., одним словом льгот населениию. Ну, а если речь заходит об увеличении, то, это рост цен и тарифов (при чем на ВСЕ!!!). Так и хочется спросить: "Господа, вы когда-нибудь, извините, "нажретесь""?

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    1 час назад

    Лучше бы отчитались о своей работе. Год назад слух ходил что начальство сотнями тысяч рублей в месяц зарплату получают???

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    1 час назад

    Ну всё, лица ещё шире станут у "работников" фонда?

  • Aligator z

    Aligator z
    34 минуты назад

    Еще один повод либералам. "Любимые законотворцы" всё для этого делают.

  • Oldlord

    Oldlord
    27 минут назад



    ~~На рассмотрение депутатов законопроект планируется внести на октябрьской сессии Законодательного собрания Амурской области.



    Может быть не выбирать больше законодательное собрание?

    Где обоснование необходимости поднять тариф?

    Или послюнявили пальчик, ткнули в потолок, умножили ноль на триста процентов и написали цифру, которая им больше нравится?

  • Noir

    Noir
    16 минут назад

    «При прогнозном размере взноса 8,3 рубля в месяц за квадратный метр общей площади помещения собственника допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составит 14 %», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

    Отмечается, что максимально допустимая доля расходов на оплату услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи – 22 %.



    А можно данные % опубликовать в рублях? Просто гложут сомнения в том что доход считается не "на руки" а начисленный, а ЖКХ то мы платим всю начисленную сумму. И запросите обоснование поднятия данного взноса при неосвоенных средствах с прошлых лет.

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    6 минут назад

    Где в открытом доступе отчёт о полученных и истраченных на капремонт средств? Кто был подрядчиком на этих работах и где акты их выполнения?

  • valentinoo

    valentinoo
    4 минуты назад

    Читатель новостей

    Лучше бы отчитались о своей работе.



    Такой бы официальный запрос сделаь. Кто знает как?

  • valentinoo

    valentinoo
    1 минута назад

    Noir

    И запросите обоснование поднятия данного взноса при неосвоенных средствах с прошлых лет.




    Видимо, Амур-инфо имеет право это сделать.

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