Стало известно, насколько может повыситься плата за капремонт жилья в Амурской области

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С 1 января 2020 года в Приамурье планируется увеличить плату за капитальный ремонт жилья. Законопроект «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2020 год» опубликован на сайте Законодательного собрания Амурской области.

Согласно проекту документа, минимальный размер взноса составит 8,3 рубля в месяц за квадратный метр общей площади жилого помещения. На данный момент амурчане платят 7,9 рубля за «квадрат». Таким образом, повышение составит 40 копеек.

«При прогнозном размере взноса 8,3 рубля в месяц за квадратный метр общей площади помещения собственника допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составит 14 %», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что максимально допустимая доля расходов на оплату услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи – 22 %.

«Повышение взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах обусловлено реализацией регионального плана мероприятий по обеспечению в Амурской области финансовой устойчивости региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», – сказано в документах.

На рассмотрение депутатов законопроект планируется внести на октябрьской сессии Законодательного собрания Амурской области.