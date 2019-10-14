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14октября
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сегодня, 09:57 5

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
Фото: Амур.инфо

Сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции началось в ряде регионов России, при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», – сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тысяч штатных единиц.

По его словам, уменьшение штатной численности Госавтоинспекции связано с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД. «Начавшиеся сокращения не скажутся на работе подразделений Госавтоинспекции», – отметил собеседник агентства.

ТАСС был направлен запрос в пресс-центр МВД с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ на него пока не получен.

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#работа #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Сократите уж всех! Пусть все ездят пьяными, без прав и без правил! Нет каме, нет сотрудников ГБДД - лафа!

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    1 час назад

    "....но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет." Точно, главное, чтобы центральный аппарат был на месте! Рядовых сокращают?

  • Sanches

    Sanches
    44 минуты назад

    Ну не люблю я гбддщников, нормальные не встречались ни на дороге ни в жизни, но без них на дороге никак. И так сплошной бардак, правил ни кто не соблюдает, а камеры сплошная фикция

  • Oldlord

    Oldlord
    39 минут назад

    Похоже, наша власть готова сократить всех, кто не приносит ей доход и оставить лишь себялюбимую.

    А кто будет работать на земле они там, в поднебесье своём, не задумываются?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    14 минут назад

    Так вот где "собака порылась"... Во всем виноваты врачи. Нехватку врачей, предлагают компенсировать привлечением мигрантов. Следовательно, поток мигрантов увеличится и возрастет нагрузка на отделы по делам миграции при МВД, а численность сотрудников этих отделов, как раз и предлагают увеличить за счет, сокращаемых сотрудников подразделений ГИБДД... Ну, а если серьезно, бардака на дорогах, станет еще больше.

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