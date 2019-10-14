Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
Сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции началось в ряде регионов России, при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет», – сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тысяч штатных единиц.
По его словам, уменьшение штатной численности Госавтоинспекции связано с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД. «Начавшиеся сокращения не скажутся на работе подразделений Госавтоинспекции», – отметил собеседник агентства.
ТАСС был направлен запрос в пресс-центр МВД с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ на него пока не получен.
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