Для бездомных котов правительство РФ откроет подвалы: обзор прессы

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Губернатор Иркутской области объяснил предложение повысить себе оклад; злоумышленник с аэрозольным баллончиком пытался ограбить банк; королева Великобритании Елизавета – сладкоежка. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Сегодня исполняется ровно 55 лет, как первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева отправили в отставку. На школьных уроках истории советского времени мы усваивали, что ключевую – идеологическую – роль в заговоре против главного человека во власти страны сыграл секретарь ЦК Михаил Суслов. Сегодня «Российская газета» в большой статье рассказывает о человеке, руки которого плели нити этого заговора. Более того, в публикации под заголовком «Кукловод» говорится, что как раз он и был главным действующим лицом в подковерной интриге. Речь о заведующем Отделом административных органов ЦК партии Николае Миронове. К сожалению, у меня нет времени рассказать об этом подробнее, однако надеюсь, что вы не пропустите эту публикацию. Лишний раз убедитесь, что в верхах в борьбе за власть нет ничего святого. Я имею в виду, понятно, власть советского периода, мы же об этом периоде говорим, а то подумаете чего.

Напишут же такое

Кстати, о власти. «Известия» сегодня рассказали, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко в беседе с журналистами объяснил предложение повысить себе оклад. Он отметил, что повышение оклада главе региона необходимо для увеличения зарплат сотрудников бюджетных организаций – дело в том, что эти зарплаты зависят от уровня зарплаты губернатора. То есть, чем выше зарплата у губернатора (это я разжевываю), тем больше получает простой чиновник. Конечно, подчиненные после этого не смогут не уважать своего руководителя. Но я так полагаю (сразу скажу, не знаю точно), что подобное происходит на всех этажах вертикали власти, начиная с самого верхнего.

Полный абзац

Только что я рассказал вам о легальном способе стать немного богаче. А теперь – о нелегальном. Как пишут в «Убойной силе», на днях в Москве некий злоумышленник, вооружившись аэрозольным баллончиком, наверное, с дихлофосом, попытался ограбить банк. Вошел в помещение и, размахивая «орудием», потребовал наличные (было б странно, если б он потребовал перевести ему деньги на карту). Но то ли денег в банке не было, то ли кассирам лень было доставать наличку из сейфа, но требования грабителя никто не удовлетворил – проще оказалось нажать на тревожную кнопку.

Задержали. А ведь мог бы пойти пусть более долгим, но зато вполне законным путем: занялся бы политикой, стал бы губернатором, и, как только что названный иркутский лидер, обеспечил бы себе приличную зарплату. «Всё-то учить приходится», – сказал я со вздохом и начал бегло просматривать другие статьи.

Очень интересно

В сегодняшних газетах еще пишут о том, что королева Великобритании Елизавета – сладкоежка, и в свои почти 100 лет каждое утро (а то и вечерком) вовсю метет любимый шоколадный торт. И не жалкий маленький кусочек, а солидные порции, чем приводит в ужас врача-диетолога. Думаю, такие заметки интересны только тем, кто мечтает похудеть, но при этом есть много и вкусно.

Еще вы найдете сообщение о том, что в правительстве разработали проект постановления, реализация которого позволит, с одной стороны, установить необходимый температурно-влажностный режим подвалов и технических подпилит многоквартирного дома, а с другой – обеспечит гуманное отношение к бездомным животным, попавшим в подвальные помещения. К тому же наличие бездомных животных в подвалах избавит жильцов от крыс и мышей. По этому случаю нужно порадоваться тому, что в правительстве сидят любители кошек. А то ведь могут оказаться любители, например, крокодилов. А что, в правительстве ведь тоже люди, у них есть свои пристрастия.

На посошок

Я уже упоминал школьные уроки истории. Так вот, еще с тех давних пор мы помним такой термин, как «аракчеевщина», который ассоциируется у нас с палочной дисциплиной, доносительством, жестокими наказаниями инакомыслящих. Но сегодня, когда уроки истории пересматриваются, а сама история изучается под иным углом (уж не буду говорить – переписывается), в «Российской газете-Неделе» говорится, что на самом деле Аракчеев был очень тонкий, ранимый человек – храбрый в бою и непримиримый в борьбе со взяточничеством. Не поверите: был случай, когда Александр I пожаловал ему свой портрет, украшенный бриллиантами. Что сделал граф?! Он оставил портрет, а бриллианты вернул!

Читая статью, я мысленно перенесся в день сегодняшний. Да так в нем и остался.