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14октября
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В Тынде разыскивают женщину, о которой нет известий около 7 месяцев

В Тынде разыскивают женщину, о которой нет известий около 7 месяцев
Фото: gazeta-bam.ru

Следственным отделом по городу Тында СУ СКР по Амурской области разыскивается без вести пропавшая Анастасия Видягина 1985 года рождения, уроженка Тынды. Женщина примерно 9 марта 2019 года ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы Анастасии Ивановны: на вид около 40 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, форма головы овальная, лицо смуглое европейского типа, глаза карие, волосы черные волнистые, форма прически – каре (выше плеч), в верхнем ряду отсутствуют 4 передних зуба. Есть особая примета: на плече – ожог от сведенной татуировки, пишет газета «БАМ».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины или обстоятельствах ее исчезновения, просят сообщить в следственный отдел по Тынде: 8 (416-56) 4-73-28, 8 (909) 816-39-34. Либо – в МО МВД России «Тындинский»: 8 (41656) 42-5-97, а также по линии «112».

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#происшествия #Тында

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