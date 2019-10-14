Мэр Свободного обещает «буквально скачком» приблизиться к облику комфортного города

Глава Свободного Владимир Константинов рассказал о дорожных работах и благоустройстве в городе. На своей странице в Инстаграме он разъяснил, почему в этом году так много перекопов, и заявил, что Свободный «не черепашьими шагами, а буквально скачком» должен приблизиться к облику комфортного города.

«Все время твержу, что жителям города должно быть комфортно в Свободном. Но этот год для свободненцев вряд ли соответствует представлениям об удобстве. Мы перекопали всё, вывезли огромное количество ветхих бараков, продолжаем менять старые сети и строить новые объекты. Все закономерно – прежде чем обставить дом, его надо построить.

Почему так много перекопов в этом году? Всё просто – нам предложили из федерального бюджета средства. Большие средства. Когда речь идёт о деньгах, есть риски – если не справиться с объёмами работы и не освоить их до конца года, деньги заберут. И могут больше не дать. Мы просто схватились за шанс, который выпал. И решились сделать многое за короткие сроки. Зато, когда всё закончим, будет видно, что все не зря. И мы не черепашьими шагами, а буквально скачком приблизимся к облику комфортного города», – цитируют главу города «Зейские огни».