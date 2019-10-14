Школьники Приамурья помогут в сборе данных об участниках Великой Отечественной войны

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Школьники Амурской области приступили к оказанию помощи специалистам военного комиссариата в сборе данных об участниках Великой Отечественной войны и войны против милитаристской Японии. Работа проводится в рамках реализации проекта Минобороны России «Дорога памяти».

Ребята приносят данные о своих родственниках-фронтовиках в школы, с фотографиями, после чего они обобщаются и направляются в военный комиссариат. Все документы после обработки возвращаются. Наиболее активное участие в сборе данных проявляют юнармейцы.

На сегодняшний день специалистами комиссариата собраны данные о более 65 тысячах амурчан, вставших на защиту Родины. Обрабатываются архивные документы, книги памяти и собираются данные у местного населения. Через данный проект у населения появляется возможность навечно сохранить данные о своих дедах и прадедах в современном, более защищенном, цифровом формате.

Собранные материалы передаются в Центральный музей Вооруженных Сил, где после анализа войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти». Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России в Подмосковье к знаменательной дате – 75-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.