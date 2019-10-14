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14октября
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Максим Абрамов поучаствовал в чемпионате Европы по скейтбордингу

Максим Абрамов поучаствовал в чемпионате Европы по скейтбордингу
Фото: instagram.com/maxlullove

В Нижнем Новгороде прошёл первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу, на котором состязались экстремалы со всего континента. В соревнованиях участвовал 10-летний скейтер Максим Абрамов – экс-амурчанин, лившийся ног в полуторагодовалом возрасте. Мальчик приехал как особый гость и показал свои умения наравне с остальными.

Максиму всего 10 лет, но он уже звезда — безногого мальчика-скейтера знает практически весь мир. Он несколько раз был героем федеральных ток-шоу, его талант управления доской отметил всемирно известный скейтбордист Тони Хоук, а российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь посвятил ему пост на своей странице в Инстаграме. Дудь рассказал, как сейчас живет мальчик и чем увлекается.

Максим живёт в Санкт-Петербурге в приемной семье. Скейтбордингом он занялся в шесть лет: сначала просто стал перемещаться на доске, потому что так было удобнее, чем на инвалидном кресле. Но вскоре познакомился с тренером, который научил его кататься профессионально, и с тех пор скейт стал для ребенка целой жизнью, пишет издание «Нижний Новгород.ру».

У Максима есть своя страница в Инстаграме, там он подписан как Макс Лаллав – его приемную маму зовут Инна Лаллав. У мальчика около 23 тысяч подписчиков. В основном она посвящена его главному спортивному увлечению.

Как ранее сообщало Амур.инфо, Максим родился в Ивановском районе. Он лишился обеих ног, когда ему было всего полтора года. Его мать ушла из дома за очередной порцией алкоголя, оставив маленького ребенка одного в кроватке. Мальчик потянул за шнур рядом стоящего обогревателя. Случился пожар, в результате которого Максиму ампутировали обе ноги.

Биологическая мать ребенка Галина Абрамова была лишена родительских прав. В июле 2011 года ей дали три года за неисполнение родительских обязанностей. Женщина освободилась в декабре 2012-го, выйдя условно-досрочно за хорошее поведение. Через год в Ивановской районной больнице она родила сына. Семья стояла на контроле у сельской администрации как неблагополучная.

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